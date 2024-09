Zpřístupnění řeky Nisy a její včlenění do veřejného prostoru, revitalizované prostranství, stánek občerstvení, veřejné WC, zpevněnou plochu či nový park. To vše přinese stavba náplavky a celková kultivace okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje. Poklepáním na základní kámen a podepsáním protokolu o převzetí staveniště projekt oficiálně odstartoval v pátek 13. září.

Zhotovitelem je firma Gardenline, a to za nabídkovou cenu téměř 142 milionů korun včetně DPH. Do pěti pracovních dnů od převzetí staveniště práce začnou. Přístup do budovy krajského úřadu nebude prozatím nikterak omezen. O případných dalších opatřeních bude Liberecký kraj zavčas informovat. Na stavbu kraj zajistil archeologický dohled Severočeského muzea v Liberci.

„Začíná poslední stavba v rámci dlouholetého projektu kultivace dolního centra Liberce. Projekt náplavky a kultivace okolí sídla krajského úřadu má logické opodstatnění a návaznost už na rok 2014, kdy jsme jako Liberecký kraj odkoupili objekty v okolí krajského úřadu," uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta a připomněl, že z prostorů bývalého Výzkumného ústavu textilních strojů vyrostl Evropský dům a poté také liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink. "Letos jsme otevřeli parkovací dům a náplavka bude završením naší snahy učinit z dolního centra Liberce přívětivé místo pro život,“ dodal hejtman.

Náplavka přinese do centra Liberce odpočinkovou zónu

Stavba podle Půty přinese do dolního centra Liberce odpočinkovou zónu s jedinečným přístupem k řece Nise. Vítězný architektonický návrh pochází ze studia re:architektů. Ve druhé etapě kultivace okolí krajského úřadu se změní podoba nábřeží řeky Nisy, upraví se její koryto, vzniknou náplavka, lávka, rampa, schodiště, hlavní vstup do budovy úřadu, park s kioskem, dětské hřiště, příjezdová komunikace a zpevněné plochy.

„Projekt je uveden na seznamu strategických projektů ITI Liberec – Jablonec nad Nisou, kde jsou na něj vyčleněny dotační prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, a to ve výši necelých 60 milionů korun,“ doplnil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Liberecký kraj vybral již začátkem tohoto roku ze šesti účastníků dodavatelskou firmu – společnost CL-EVANS –, která měla náplavku a její okolí dokončit. Vzhledem k návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, který byl podán původně neúspěšným účastníkem Gardenline, kraj čekal na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To po čtyřech měsících obdržel. Podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Liberecký kraj, zadavatel veřejné zakázky, nedodržel zásadu transparentnosti, když posoudil podmínky účasti v zadávacím řízení u vybraného dodavatele jako splněné. U jednoho z nabízených materiálů podle rozhodnutí ÚOHS nebyla splněna minimální požadovaná hodnota parametru – přesně se jednalo o kluznost dodávané žuly.

Kraj se proti rozhodnutí úřadu neodvolal a požádal firmu CL-EVANS, stejně jako i další účastníky zadávacího řízení, o doplnění informací. Jelikož vítěz původního zadávacího řízení, tedy firma CL-EVANS, byla schopna informace doplnit, požadované podmínky dostát a její uvedené hodnoty odpovídaly zadávacím podmínkám, vybral ji kraj znovu jako dodavatele, který předložil nejvýhodnější nabídku, a to konkrétně přes 130 milionů korun včetně DPH. Společnost CL-EVANS však odstoupila od zakázky prostřednictvím profilu zadavatele a krajští radní na svém mimořádném jednání dne 1. srpna vybrali druhou firmu v pořadí – společnost Gardenline, a to za nabídkovou cenu téměř 142 milionů korun včetně DPH.

