„Nanomembránu si můžeme představit jako velmi jemné síto. Tím snadno projde vodní pára, ale kapka vody nikoliv. Proto se v oděvu s touto funkční membránou sportovci nebudou tolik potit a zároveň nepromoknou a oblečení jim neprofoukne,“ řekl autor patentované technologie laminování nanomebrány pro využití v oděvech.

Nanomembrána bude v bundě a kalhotách, na hlavě budou mít čeští reprezentanti čepici raškovku druhé generace. Jak oděvy s nanomembránou, tak čepice jsou českým nápadem vyráběným u nás a tvoří tak koncept letošní kolekce pro olympioniky s titulem Made in Czech Republic. „Je to poprvé od roku 1968, co budou čeští sportovci na olympiádě nosit české oblečení. Jedeme hrdě reprezentovat Českou republiku, český sport a historii českého průmyslu,“ řekl k tomu na tiskové konferenci v pondělí 8. listopadu předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Funkční oděvy už stihli otestovat sami sportovci, mezi nimi i dvojnásobný mistr světa ve skikrosu Tomáš Kraus. „Testoval jsem oblečení při stání pod kopcem, při chůzi do kopce se skialpovými lyžemi na zádech i při alpském lyžování, běhal jsem v tom také v dešti. Sledoval jsem přitom prodyšnost a to, jak oděv odolává mokru a větru. Výsledek byl vždy perfektní, byl jsem s tím moc spokojený,“ popsal své zkušenosti sportovec.

Liberecká univerzita je kolébkou světové výroby nanovláken v průmyslovém měřítku, technologii vyvinul a patentoval profesor Oldřich Jirsák z fakulty textilní v roce 2005. Od té doby hledá celý svět uplatnění pro nové nanomateriály a funkční vrstvy do oděvů jsou jednou z cest. „Princip je jednoduchý, ale vyrobit nanovlákennou membránu, která si i po mnoha vypráních zachová vysokou paropropustnost a větruodolnost a přitom nepropustí ani silný liják, byl oříšek, na jehož rozlousknutí jsem pracoval mnoho let. Česká věda tedy nezůstala ležet v šuplíku laboratoře, a to mě těší asi nejvíce. Pokud nyní bundu s naší nanomembránou obléknou i čeští olympionici, nemůže být mé nadšení větší,“ zdůraznil Roman Knížek.