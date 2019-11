„Předminulý čtvrtek proběhlo první koaliční jednání, tam byla navržena Radka Loučková Kotasová,“ potvrdila jméno, které už delší dobu koluje libereckými kuloáry, předsedkyně oblastní organizace hnutí ANO Martina Teplá. To, že se o post náměstkyně uchází, potvrdila Deníku i sama Loučková Kotasová. „Ano, moje jméno je ve hře. Jestli se tak stane, záleží na tom, jak rozhodne náš zastupitelský klub, koaliční partneři a pochopitelně zastupitelstvo,“ řekla.

Její nominace není definitivní, zastupitelé za hnutí ANO o ní jednali ještě na své schůzi v pondělí večer. „Předpokládám, že nám tam představí nějaký návrh řešení její situace,“ řekla Deníku před jednáním Teplá. Radka Loučková Kotasová je totiž kromě městské zastupitelky také krajskou uvolněnou radní, na starosti má hospodářský a regionální rozvoj, evropské projekty a územní plánování.

Jde tedy o to, zda se této funkce v případě svého zvolení náměstkyní vzdá, či nikoli. „Očekáváme od ní sdělení, jaký bude další postup, protože ten musíme předložit našim koaličním partnerům a bude muset být projednán na městě i na kraji,“ dodala Teplá. Podobnou situaci hnutí ANO na krajské úrovni řešilo už před rokem, kdy se hejtmanova náměstkyně Jitka Volfová stala starostkou České Lípy. Místo na kraji si ale i přesto ponechala, stala se jen neuvolněnou náměstkyní.

Podobný postup by ráda zvolila i Radka Loučková Kotasová. „Určitě nebudu skládat mandát na kraji, to se nedělá, neodchází se od rozdělané práce. Budu hledat formy, jak to skloubit, včetně například zmenšení rozsahu práce na radnici,“ prohlásila.

Hejtman Martin Půta (Starostové) Deníku před pár dny řekl, že očekává, že případnou nominaci Loučkové Kotasové projedná i krajská koalice. „Už z řešení paní náměstkyně Volfové nebyli všichni úplně šťastni. Doufám, že přijde nějaká nabídka od ANO, která bude pro všechny přijatelná. Projektů na kraji je hodně, na příští rok jsou v investicích dohromady dvě miliardy. Celá řada projektů se teď bude připravovat na nové plánovací období a ten rok se nesmí prováhat,“ připomněl Půta.

Pokud se podaří nalézt shodu uvnitř hnutí i obou koalic a stihnout formální náležitosti, volba nové náměstkyně by se mohla uskutečnit už na listopadovém zasedání městského zastupitelstva. To se bude konat 28. listopadu.

Dosavadní náměstek Jiří Němeček, který měl na radnici na starost strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu, rezignoval nečekaně na říjnovém jednání zastupitelstva. Jako důvod uvedl obrat koaličních Starostů ve věci podpory skokanských můstků na Ještědu.