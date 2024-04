Liberec má nového náměstka primátora. Vojtěch Prachař z hnutí ANO se ujme oblastí energetiky a Smart City. Změní se rozdělení i některých dalších gescí, správu městského majetku si vezme na starosti Adam Lenert a primátor Jaroslav Zámečník převzal do své kompetence řízení zakázky na rekonstrukci bazénu.

Novým náměstkem pro energetiku Liberce je Vojtěch Prachař. | Foto: Foto: Město Liberec

Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím stal Vojtěch Prachař, s politickou příslušností k hnutí ANO. Pozici náměstka bude vykonávat jako neuvolněný. Zároveň bude zastávat pozici člena rady města.

Vedení města, složené z koalice Starostové pro Liberecký kraj (SLK), ANO a České pirátské strany, se v uplynulých dnech dohodlo také na změně v uspořádání a rozdělení některých gescí. Dosavadní náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert dostane nově na starosti také oblast sportu, sportovní infrastruktury a správu městského majetku. Primátor města Jaroslav Zámečník pak převzal do své kompetence řízení největší chystané zakázky, tedy rekonstrukci plaveckého bazénu.

„Od nového složení vedení města i rady očekávám především konstruktivní a kvalitní spolupráci. Čeká nás spousta úkolů, které jsme občanům slíbili, čemuž odpovídá i nové uspořádání a rozdělení některých gescí. Věřím, že do konce volebního období stihneme ještě celou řadu projektů a postaráme se o kvalitní a zodpovědnou správu města. A jsem přesvědčený, že to, co od nás veřejnost očekává, naplníme,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Prvním pracovním dnem se pro nově zvoleného člena vedení města a radního Vojtěcha Prachaře stane pátek 26. dubna. „Děkuji kolegům zastupitelům za projevenou důvěru. Věřím, že témata, která mám v gesci, jsou nejen nová a moderní, ale budou sloužit k rozvoji města a k prospěchu jeho obyvatel. Své zvolení beru jako výzvu,“ uvedl krátce po rozhodnutí zastupitelů nově zvolený náměstek a radní Vojtěch Prachař.

