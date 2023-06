V neděli 18. června po poledni pracoval na své zahradě muž z Chotyně na Liberecku. Při výkopové práci spatřil v zemi předmět, který vypadal jako letecká puma menší ráže.

Tlaková nádobka z hasicího přístroje. | Foto: Policie ČR

Místo nálezu.Zdroj: Policie ČRMuž na nic nečekal a raději vytočil tísňovou linku 158 na které nález oznámil. „Přivolaný policejní pyrotechnik na místě konstatoval, že se nejedná o leteckou pumu, ale o tlakovou nádobku z hasicího přístroje a odvezl si ji s sebou k fyzické likvidaci v trhací jámě,“ řekla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

Ačkoliv se nejednalo o vojenskou munici, bylo dobře, že muž policisty přivolal. Nevhodná manipulace s talkovou nádobou by mohla aktivovat její zbytkovou náplň, a nádobka by pak mohla působením větší mechanické síly nebo vysokých teplot explodovat.

„Pokud by ji například hodily děti do ohně, roztrhne se a střepiny mohou zasáhnout kohokoliv v okolí. Nedělní výjezd našeho pyrotechnika do Chotyně proto nebyl zbytečný a lidé by si podobné nálezy doma ponechávat rozhodně neměli,“ upozornila Baláková.