Nakažených HIV je víc. V pátek začal Evropský týden testování na HIV a žloutenky

Liberecký kraj – Kampaň má za cíl upozornit na nutnost včasné léčby i na stále stoupající počet nakažených.

Test na HIV. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Od začátku letošního roku přibyli v Libereckém kraji další čtyři nakažení virem HIV. Potvrdila to mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balášová. Oproti předchozímu roku, kdy se virem infikovalo 13 lidí, se situace zlepšila. Podle ředitele organizace Most k naději Lubomíra Šlapky jsou ale statistiky „totálně“ zkreslené a počet HIV pozitivních je mnohem vyšší.

ŠPIČKA LEDOVCE

„V příhraničních oblastech, jako je Liberecký a Ústecký kraj, jezdí řada lidí na vyšetření a léčbu do Německa, české úřady se o nich tak ani nedozví,“ upozornil ředitel. „Spousta lidí nevěří českému zdravotnictví a v zahraničí se jim dostane podle nich mnohem lepší a dražší zdravotní péče,“ pokračoval Lubomír Šlapka. Mírnější nárůst počtu infikovaných oproti předchozím letům není podle něj nijak relevantní.

„Určitě se na současné situaci odrazily i kauzy úmyslného nakažení,“ připomněl Šlapka případ Zdeňka Pfeifera, který byl za šíření nakažlivé nemoci odsouzen ústeckým soudem na 11,5 let. Za stejný čin poslal počátkem letošního roku liberecký soud do vězení na pět let i Rudolfa Martina Nováka. Podle Lubomíra Šlapky fatálně selhává prevence a osvěta u mladých lidí je nulová. „Možná si na internetu někdo vyhledá porno, ale těžko bude zkoumat, jak předcházet HIV nákaze,“ dodal Šlapka, který dennodenně pracuje s nejohroženějšími skupinami, jako jsou narkomani nebo prostituti.

NA SEDMÉM MÍSTĚ

V Libereckém kraji bylo ke konci letošního září 78 nakažených. Jak potvrdila Balášová, u 16 z nich již vypukla nemoc AIDS. V rámci evropské kampaně se mohou lidé nechat bezplatně vyšetřit na HIV i žloutenky typu B a C na čtyřech místech v Libereckém kraji.