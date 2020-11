Dosud se v Libereckém kraji nakazilo koronavirem více než 21 tisíc lidí, přičemž se jich více než 17 tisíc uzdravilo. Mezi nimi byla i Liberečenka, která si během boje s nákazou sáhla na dno.

Kašel, úmorné bolesti hlavy a celková únava, tak popisuje své setkání s covidem-19 Jana M. z Liberce. Ta se nakazila od svého manžela. „Už večer jsem se cítila malátně, a když jsem se druhý den probudila, měla jsem teplotu a další příznaky. Test nákazu potvrdil,“ popsala začátek nemoci čtyřicetiletá žena. Jak sama přiznala, samotné onemocnění bylo pro ni náročné hlavně po psychické stránce. „V jednu chvíli jsem se poddala černým myšlenkám a bála se nejhoršího. Neustále jsem sledovala televizní noviny a četla články na webu, což člověku moc nepřidá,“ svěřila se Jana.

Oporu našla ve své rodině. Její odrostlé děti si s ní každý den volaly a snažily se ji rozptýlit. Po pěti dnech odezněly ty nejhorší příznaky a spolu s manželem o několik dnů později podstoupili testy, jejichž výsledky byly negativní. „Rozhodně na těch několik dní nevzpomínám v dobrém. Na druhou stranu jsem měla čas přemýšlet a chystám se udělat v životě pár změn,“ dodala Liberečanka.

S nákazou koronavirem aktuálně bojuje více než 4 000 nemocných. Zemřelo 236 nakažených lidí, což je nejméně v celé republice. V sytému PES je Liberecký kraj na hodnotě 57, ještě minulý týden byl index rizika 77. Rozdíly jsou i mezi jednotlivými okresy. Zatímco doposud klidná Česká Lípa je na čísle 71, tak Jablonec klesl na 57. Okresy Semily a Liberec zůstávají shodně na hodnotě 62. Systém PES hodnotí vývoj epidemie v Česku podle čtyř kritérií. Výpočet skóre vychází z hodnoty reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, podílu pozitivních ze všech denních testů za posledních sedm dní a počtu nakažených na 100 000 obyvatel v obecné a seniorské populaci.

Klesající trend

„Během víkendu jsem zaznamenali zhruba 300 pozitivních případů, což je dáno i menším počtem testů. Nicméně zatímco ještě před třemi týdny to bylo 500 případů denně, aktuálně to je o dvě stovky méně, takže ten klesající trend tu je. A věřím, že bude pokračovat,“ nastínil situaci ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Vladimír Valenta. V blízké budoucnosti očekává projevení postupného rozvolňování. „V souvislosti s návratem prvňáků a druháků do základních škol nemáme hlášena zatím žádná ohniska,“ doplnil.

Jiná situace je v sociální oblasti. Koronavirus pronikl do nejrizikovější skupiny obyvatel, kterou představují lidé ve věku 65 let. Díky nařízenému plošnému testování se daří v domovech pro seniory odhalit poměrně včas. Zatím byla odhalena pozitivita přibližně u 2 % zaměstnanců a 7 % klientů. „Nová ohniska dominantně nepřibývají,“ podotkl Valenta.

K zlepšení dochází i v nemocnicích Libereckého kraje, kde postupně ubývá pacientů s koronavirem v intenzivní péči. „Pokles neznamená zásadní změnu v péči, lůžka nejde opustit a zahrnout do necovidové péče,“ vysvětlil radní pro zdravotnictví Vladimír Richter. V souvislosti s tím dojde postupně k obnově elektivní péče a postupnému náběhu plánovaných operací. „Bude to trvat v horizontu týdnů a rozhodně to nebude v takovém rozsahu jako před pandemií,“ upřesnil primář oddělení ARO Krajské nemocnice v Liberci Dušan Morman.

Nadále zůstává ale vysoký počet zdravotníků, kteří se nemohou věnovat péči o nemocné. Ať už kvůli pracovní neschopnosti nebo ošetřovací péči pro blízké. „Nadále potřebujeme dobrovolníky a výpomoc od armády a policie,“ dodal Richter.