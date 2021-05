Liberec stejně jako loni i letos odpustí restauracím nájem za předzahrádky. Upravenou vyhlášku s nulovým poplatkem schválili minulý týden zastupitelé. Cílem města je zmírnit dopad protiepidemických opatření, která tvrdě zasáhla především gastroprovozy. „Chceme tím podpořit místní podnikatele a rychlejší restart těchto služeb. Právě předzahrádky možná budou jediný prostor, kde se po dlouhou dobu bude vůbec dát konzumovat a pobývat v rámci restaurací,“ řekl ekonomický náměstek libereckého primátora Zbyněk Karban.

Podnikatelé v Liberci krok města vítají. Ti, kteří mají zahrádku na lukrativních místech v centru města, ušetří i statisíce. Jedním z nich je majitel restaurace La Piazza, která stojí na náměstí Dr. E. Beneše u radnice. „Je to hezká podpora od města. Teď jen čekáme, až budeme moci otevřít, aby se k nám vrátili zákazníci,“ sdělil majitel restaurace Sait Zyllolar. Dodal, že doufá, že letní sezona pomůže vynahradit ztráty z doby, kdy musela být restaurace zavřená. „Loni to bylo skvělé, chodili k nám turisté i místní. Teď bojujeme o přežití,“ doplnil Zyllolar s tím, že za zábor části náměstí v minulosti platil i přes sto tisíc korun za sezonu.

Kousek dál, v podloubí na začátku Pražské ulice, sídlí oblíbená kavárna FofrKafé. Loni stavěla předzahrádku poprvé. Podle majitele Leoše Pavlaty si ji lidé oblíbili a pomohlo jim i to, že za ni nemuseli platit. „Určitě nám to pomůže i letos, protože nám znatelně poklesly tržby. Poslední rok byl velice náročný, proto si myslím, že jakákoli podpora je vítaná,“ podotkl Pavlata. „Loni jsme předzahrádku postavili poprvé a měli jsme na ni dobrou odezvu. Doufáme, že letos to bude alespoň stejně dobré jako minulý rok,“ dodal majitel FofrKafé.

Za normálních okolností musí majitelé za předzahrádky, dočasné stavby pro poskytování prodeje a služeb a za vystavené zboží před obchody platit. Město je rozděleno do třech zón a v každé se platí jiná cena za metr čtvereční. V té nejlukrativnější zóně se platí 50 korun za metr čtvereční za každý den, v dalších dvou zónách je to 20 a 10 Kč/m2.

Odpuštění nájmu vítá i majitel vegetariánské restaurace Ánanda ve Frýdlantské ulici. „Za normálních okolností platíme 10 korun za metr čtvereční za den. Jelikož je výdělek ze zahrádky, která tam stojí i v době, kdy máme zavřeno nebo se nedá sedět venku, malý, tak nám odpuštění nájmu hodně pomůže,“ vysvětlil majitel Karel Schreiber. Podle něj jede restaurace kvůli vládním opatřením asi na třetinový provoz. „Čerpáme kompenzace na zaměstnance, kteří nepracují kvůli omezenému provozu, plus nám chodí příspěvek 500 korun za zaměstnance. Tato kombinace státních peněz plus příjmy z výdejového okénka, které je asi na 30 procentech normálních tržeb, nás drží nad vodou,“ dodal. Kdy bude moci zahrádku před restaurací otevřít, zatím neví. „Nesleduji to, mění se to často jako počasí. Jakmile to půjde, zahrádku postavíme, povolení už máme připravené,“ dodal Schreiber.

V Liberci vznikly během pandemie nové restaurace a bistra, jedním z nich je Industrial v Zámečnické ulici.Zdroj: Deník/Petr VodseďálekSoučasnou krizi využili podnikatelé, kteří se na plný provoz teprve chystají. V Liberci se oproti očekávání totiž objevilo hned několik nových podniků. Jedním z nich je nové bistro Industrial v Zámečnické ulici v centru města. „Každou krizi beru jako příležitost. Pracovala jsem jako šéfkuchařka v jiném libereckém bistru. Když jsme zjistila, že bude tento prostor volný, neváhala jsem a sáhla po něm,“ vysvětlila majitelka bistra Julie Yatsenko, která nový podnik otevřela v půli února letošního roku. „Začátky nebyly snadné, protože jsme si mysleli, že nás brzy otevřou. Podporuje mě celá rodina. Jsem také vděčná, že máme vstřícnou majitelku, která přišla se slevou na nájmu, a pomohla nám tak překonat tu nejtěžší dobu. Myslím, že jsme odvedli za dva měsíce hodně práce,“ ohlédla se Yatsenko.

V loňském roce podobné opatření, které mělo pomoci podnikatelům provozujícím živnost v městských prostorách, zavedl také Frýdlant. Naopak sousední Jablonec nad Nisou se bude tímto návrhem zabývat letos poprvé. „O podobném opatření bude jednat tento čtvrtek Rada města, mělo by jít o slevu na nájemném nebo jeho odkladu z důvodu covidové pandemie. V loňském roce jsme žádné takové opatření neměli,“ řekla Deníku mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.