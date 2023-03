Liberecký kraj letos přispěje na rekonstrukci kotelny libereckého Naivního divadla. Záměr odsouhlasili krajští radní, investiční dotace se vyšplhala na půl milionu korun.

Naivní divadlo v Liberci. | Video: Jiří Louda

Dojde k výměně atmosférických kotlů z roku 2003 za kondenzační, díky čemuž poklesne spotřeba plynu zhruba o patnáct procent. Modernizace se dočkají také technologická zařízení a ovládací prvky regulace, které bude možno programovat na dálku.

„Díky dohodě mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem se daří postupnými kroky obnovovat vybavení obou divadel ve městě. Kromě zařízení a vybavení, které je převážně technického rázu a pro běžného diváka spíše neviditelné, mohli lidé zaznamenat například výměnu sedadel a židlí v Divadle F. X. Šaldy, která byla financována právě z této dotace a výrazně zlepšila divácký komfort,“ informovala náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.



Součástí rekonstrukce je i vyvložkování komína a rozšíření topných okruhů. Divadlo hradí část rekonstrukce ze svého rozpočtu, odhadem se celkové náklady vyšplhají na 850 tisíc korun. Nejedná se o první podporu Naivního divadla ze strany kraje, v minulosti poskytl dotaci ve výši 400 tisíc korun na zakoupení osvětlovacího pultu ETC ION XE 20 a dotaci ve výši půl milionu korun na výměnu hlavního zvukového systému v divadelním sále.

Na financování příspěvkových organizací v oblasti kultury, které mají nadregionální význam, se kraj dohodl spolu s městem. Liberecký kraj se zavazuje přispívat na investice a opravy libereckému Divadlu F. X. Šaldy a Naivnímu divadlu Liberec částkou 5 milionů korun po dobu deseti let, počínaje rokem 2022. Příspěvek na činnost divadel ze strany kraje činí 2 miliony. „Je naší společnou odpovědností, aby instituce, jakými jsou divadla či knihovny, fungovaly a měly do budoucna co nejlepší podmínky pro další rozvoj. V podpoře příspěvkových organizací pokračujeme i poté, co jsme do své správy převzali libereckou zoologickou a botanickou zahradu,“ sdělil hejtman Martin Půta. Kraj přispěje botanické zahradě na provoz ze svého rozpočtu částkou 26 480 000 korun. Provozní příspěvek z krajského rozpočtu pro zahradu zoologickou je 69 163 000 korun.