Poslední prázdninový měsíc sklízelo představení úspěch hned na třech zahraničních festivalech, ve Slovinsku, Izraeli a Finsku. Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! patří v Naivním divadle mezi nejúspěšnější a oceňované hry. Je určena nejmenším divákům od dvou let, je téměř beze slov, o to více však plná zvuků, nálad a pocitů. To z ní činí moderní jazykově bezbariérové představení, které lze zahrát po celém světě. Kromě výše zmíněných zahraničních festivalů se Naivní divadlo s touto inscenací chystá v nadcházející sezóně hostovat také v Německu, Dánsku, Kanadě či v USA.