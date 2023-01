„International Puppet Theater Festival v Chicagu je nejprestižnějším loutkářským festivalem v Severní Americe, který nabízí to nejlepší z loutkového divadla na mezinárodní úrovni. Letos se ho zúčastní soubory z celkem deseti států světa,“ osvětlila ředitelka divadla Kateřina Pavlů. Pozvání obdrželi už v roce 2019, ale tehdy zahraniční plány narušila epidemie koronaviru. Chicagem pro Naivní divadlo hostování za oceánem zdaleka nekončí. Po měsíci stráveném doma se na začátku března se stejnou inscenací opět vydá na cesty, tentokrát na festivaly do kanadského Montrealu a Mississaugy. Navzdory nabitému programu v zahraničí nezůstanou liberečtí diváci o loutkové divadlo ochuzeni, po celou dobu hostování bude zbytek souboru hrát pro školy i pro veřejnost.

Inscenace Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! patří v Naivním divadle mezi nejúspěšnější a oceňované hry. Vzhledem k tomu, že je určena nejmenším divákům od dvou let, je téměř beze slov, o to více však plná zvuků, nálad a pocitů. To z ní činí moderní jazykově bezbariérové představení, které lze zahrát po celém světě. V roce 2019 ji v NDL připravil tvůrčí tým režisérky Michaely Homolové a autora Víta Peřiny s výpravou Roberta Smolíka a hudbou Filipa Homoly. Na jevišti září čtyři skvělí protagonisté – loutkáři i muzikanti – Filip Homola, Adam Kubišta, Marek Sýkora a Antonín Týmal.