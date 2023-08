Okamžitě se pustili do úprav nového zázemí. Využili nejen původních příček poštovních přepážek, ale i původní vybavení poštovní pobočky a veškerý materiál, aby neplýtvali prostředky. Oprav se dočkala i podlaha. „Vznikne zde nové zázemí pro zaměstnance, kancelářské prostory a přesuneme sem sklad veškerého drobného materiálu. Na to naváže plánované re-use centrum zaměřené na vybavení do domácnosti. Bude se jednat o nádobí, bytový textil, drobné sportovní potřeby a v mimořádných případech nabídneme kousky nábytku po renovaci z naší plánované dílny,“ popsala využití místa Večerníková.

Záchrana pobočky pošty v Globusu se nedaří. Neuspěli ani liberečtí zastupitelé

Právě pobočka České pošty na sídlišti Kunratická padla za oběť plánované redukce. Do konce června měli k dispozici obyvatelé Liberce dvanáct poboček, od 1. července jejich počet klesl na polovinu. „Po změně legislativy bylo tři sta nepovinných poboček zrušeno z ekonomických důvodů bez náhrady,“ sdělil mluvčí České Pošty Matyáš Vitík. Liberečanům nejvíce vadil zánik pobočky v obchodním centru Globus, proti jejímu zrušení vznikla i petice.

Redukce poboček byla stanovena podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu, konkrétní pošty pak byly vybrány podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost městskou hromadnou dopravou. „Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ řekl v minulosti pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

Liberecký hospic z daru zakoupí čtyři speciální matrace, potřeba je jich víc

Nábytkové re-use centrum bude fungovat na podobném principu jako bazar. Darované věci pracovníci protřídí. Vybrané kusy poputují do obchodu, zbytek využijí přímo v nábytkové bance. Zájemci budou moci přijít v otevíracích hodinách a nákupem přispějí do veřejné sbírky, která se rozjede letos na podzim.

„Loni se nám podařilo zachránit 125 tun nábytku a stejné množství putovalo k potřebným. Díky solidaritě dárců se nám podařilo také podpořit přibližně 800 ukrajinských uprchlíků a celková tonáž jim darovaného nábytku se vyšplhala na 40 tun,“ podotkla Večerníková s tím, že nejvíce darů získávají z Liberecka a naopak pomoc míří nejvíce na Českolipsko. „Velký zájem je zájem o postele, židle, stoly, šatní skříně a doplňkový sortiment jako křesla, gauče a police. Jak se blíží začátek nového školního roku, evidujeme žádosti o psací stoly pro děti. Snažíme se na poptávku pružně reagovat myslím si, že se to daří,“ zdůraznila ředitelka.

Šance nejen pro nábytek

Jednou z dalších novinek je spolupráce Nábytkové banky Libereckého kraje s Advaitou, která se věnuje léčbě závislostí. Běží tu projekt „Práce v bance“, který poskytuje chráněná pracovní místa jejich klientům. Pracovní smlouva je dána na půl roku s možností jednoho prodloužení. Podle Večerníkové je přínos pozitivní, na obou stranách panuje spokojenost.

„Lidé chtějí pracovat, mnohdy to je pro ně nová zkušenost, za svůj život neměli zaměstnání na základě pracovní smlouvy. Získají pracovní návyky a jsou sociální terapeutkou vedeni k tomu, aby se zbavili finančních závazků z minulosti a zajistili si vlastní bydlení. Učí se být soběstační, zodpovědní a kolegiální,“ dodala Jitka Večerníková.