Lukáš vedl před pár lety obyčejný spokojený život se svou ženou a dcerou. Pracoval, platil hypotéku, pečoval o svůj dům a zahradu. Pak přišel o práci, objevily se zdravotní potíže, do toho se začaly množit problémy finanční i vztahové. Ty časem vyústily v rozpad rodiny a Lukáš se začal utápět v alkoholu.

Cesta dolů byla rychlá. Lukáš přišel o všechno. Našel v sobě ale sílu se léčit a po několika letech intenzivní práce se postavil na vlastní nohy. Má stabilní zaměstnání, je v kontaktu se svou dcerou, postavil se čelem ke svým dluhům a teď se přestěhoval z ubytovny do nájemního bytu. S jeho vybavením mu pomohla Nábytková banka Libereckého kraje, kde našel vše potřebné k tomu, aby mohl opět důstojně bydlet a žít.

Fáma. Děti uprchlíků nemají přednost ani v Libereckém kraji

S podobnými příběhy se lidé z nábytkové banky potkávají téměř neustále. Každý měsíc najezdí tři až čtyři tisíce kilometrů s nábytkem, jímž vybavují domácnosti lidí v podobně neutěšených situacích. Anebo naopak od laskavých dárců nábytek všeho druhu svážejí do svých skladů, aby byl připravený posloužit někomu jinému. „Děláme i patnáct vykládek a nakládek za den, chlapi nazvedají a převezou tuny nábytku. Zájem je o naše služby obrovský, a tak nám už jedno auto nestačí a potřebovali bychom druhé,“ říká ředitelka Nábytkové banky Libereckého kraje Jitka Večerníková.

Jenže koupit novou dodávku je pro organizaci, jejíž výdělek je nula, nemožné. A tak se nyní snaží na nákup nového auta získat peníze prostřednictvím sbírky v rámci dárcovské platformy Znesnáze21. „Nyní máme auto půjčené a jezdíme s ním takřka neustále po celém kraji, ale také za klienty z Ústeckého, Středočeského nebo Královéhradeckého kraje. Druhé auto bychom nutně potřebovali, protože bohužel nezvládáme vše zajistit jedním a musíme už i odmítat nabízený nábytek,“ líčí situaci Barbora Šolková z nábytkové banky. Druhou dodávku by ráda měla banka stejného typu, jako je ta současná, protože se do ní bez potíží vejdou skříně, postele i další rozměrný nábytek. Chtějí koupit úplně novou, aby odpadly zbytečné investice navíc do oprav ojetého vozu. Její pořizovací cena je asi 800 tisíc korun, což je pro organizaci nedosažitelné a ze svého ji určitě nezaplatí.

Sbírka na nákup auta pro libereckou nábytkovou banku běží na platformě Znesnáze21. Přispět můžete ZDE.

„Jsme nevýdělečná organizace, navíc bez možnosti získat nějakou dotaci ze sociálních programů. Nejsme totiž organizací sociální, ale environmentální, protože vlastně odebíráním starého nábytku, který by lidé jinak vyhodili, dáváme druhý život odpadu,“ popisuje Večerníková. Příští rok by tak možná byla šance získat nějaký příspěvek, investiční dotaci, od ministerstva životního prostředí.

„Ale i spoluúčast je pro nás příliš vysoká. Na naší práci nevyděláváme ani korunu, nemáme příjem a ani odkud peníze brát. Závislí jsme pouze a jedině na dárcích,“ vysvětluje Večerníková. A proto se Nábytková banka Libereckého kraje poprvé rozhodla zkusit získat podporu prostřednictvím veřejné sbírky. Pomoci jim tak může každý na webových stránkách Znesnaze21.

V Liberci vymysleli novou deskovou hru pro děti. Učí, jak se chovat na silnici

Nábytkové banky v České republice existují pouze tři, kromě Liberce ještě v Praze a Českých Budějovicích. Jejich možnost získat podporu měst, krajů nebo přímo od státu není příliš velká. „Není to jako s potravinovými bankami, které už nějakou dobu fungují a všichni je berou jako partnera. Nás je málo a nefungujeme ještě tak dlouho, například my v Liberci od března 2021 a nejsme úplně v povědomí všech. To nám vyjednávání znesnadňuje,“ objasňuje ředitelka liberecké banky. Proto nyní organizace vytvořily Federaci nábytkových bank a re-use center, aby postupovaly jednotně a měly i lepší vyjednávací pozici vůči státu, krajům a obcím.