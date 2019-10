Zájem o studium na Technické univerzitě roste. V rozporu s jejím názvem ale převažují studenti humanitních oborů.

Technická univerzita v Liberci. Ilustrační foto. | Foto: Deník

Nepatrný zájem o studium zaznamenala Technická univerzita v Liberci v letošním akademickém roce. Zatímco loni počet studentů mírně převyšoval číslo šest tisíc, letos jich tu studuje 6 398, tedy o zhruba tři stovky více. Necelou polovinu přitom tvoří studenti prvních ročníků. I tak býval v minulosti zájem téměř dvojnásobný. To má ale podle současného rektora Miroslava Brzeziny svůj důvod. „Chceme jít cestou kvality. Není naším zájmem nabrat co nejvíc studentů, kteří se tu jen ohřejí a pak zjistí, že na to nemají,“ vysvětlil.