Na trati z Liberce do Harrachova je od pondělí do pátku výluka

Od pondělního rána, do pátečního odpoledne bude na trati Liberec – Harrachov v úseku Desná – Harrachov výluka. Půjde o časový úsek od 7:30 do 15:30 hodin, ve dnech od 11. do 15. května. Mimo tyto hodiny bude trať průjezdná bez výlukových opatření.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Pokorný