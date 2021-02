Kácení porostu podél železniční trati mezi Libercem a Českou Lípu si tento týden vyžádají denní výluky v některých úsecích.

Vlak, České dráhy, vagon, cestující. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Martin Divíšek

Od pondělí 1. února do pátku 5. února, a to vždy v časech od 7:45 do 14:10 hodin nebudou jezdit osobní vlaky v úseku Křižany – Rynoltice. Osobní vlaky Os 6605, Os 6604, Os 6607, Os 6606, Os 6609, Os 6608 nahradí autobusová doprava. V úseku Liberec - Křižany a opačně po dobu výluky vlaky jedou v odchylných časových polohách.