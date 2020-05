S postupným uvolňováním koronavirových opatření dochází také k obnově části provozu autobusových a vlakových linek v kraji. Ode dneška se tak na železniční trať vrací vlak do Harrachova. Vyjedou také sezonní turistické autobusy do Jizerek a Krkonoš.

„Tím, že vláda urychlila zmírnění některých restriktivních opatření, sledujeme postupné zvyšování počtu cestujících ve veřejné dopravě a adekvátně na to reagujeme,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. „Nedivím se, že lidé mají potřebu také vyrazit ven do přírody, a tomu se přizpůsobuje I. etapa obnovy provozu linek, které plní nabídku převážně volnočasového spojení,“ doplnil.

V sobotu se tak obvyklý provoz vrátil na železniční spoje linky L1 až do Harrachova, kde na vlak opět navazuje místní autobusová linka 943. „Zde však budou vlaky nadále končit, protože Polsko zatím neumožňuje běžné cestování na své území, stejně tak nepouští své občany ven,“ vysvětlil Jiří Hruboň, ředitel organizace KORID LK, která krajskou dopravu koordinuje.

S mírným zpožděním oproti normální sezoně vyjedou oblíbené cyklobusy do Jizerských hor a na pomezí Krkonoš. Linky 395 do Bedřichova, 650 na Smědavu a 795 na Jizerku budou jezdit jen o víkendu. Posílena bude také linka 270 z Liberce do Stráže pod Ralskem, která nabídne přepravu jízdních kol.

„Už se nemůžeme dočkat, až budeme moci zase vyrazit do hor. Jsme bez auta, a tak je to pro nás skoro jediná možnost, jak se tam dostat a užít si přírodu a čerstvý vzduch. Nevím, jestli vyrazíme hned tento víkend, uvidíme, jaké bude počasí,“ řekl Deníku Martin Nejedlo z Liberce.

Cyklobusy ale návrat k normálnímu provozu nekončí. Od pondělí 18. května dojde k obnově provozu rychlíků z Prahy do Turnova a Tanvaldu nebo rychlíků z Kolína do Nového Boru a Rumburku. „Na přelomu května a června chceme zprovoznit také sezonní linky do Českého ráje a Krkonoš a předpokládáme, že v době letních prázdnin budou v provozu už řádně plánované posilové autobusové i vlakové spoje, například Mácháč,“ řekl Jan Sviták.

Podle Pavla Blažka z KORIDu se ale letos nepodaří zprovoznit všechny turistické linky. Problémy totiž zůstávají na hranicích. „Vhodné podmínky pro veřejnou dopravu zde nastanou až po uvolnění omezení na obou stranách,“ shrnul současnou situaci Blažek.

„Proto se budeme více soustředit na vnitrostátní turistiku. Opatření při cestování veřejnou dopravou budeme průběžně upravovat podle vývoje epidemiologické situace. Předpokládám, že například povinné používání roušek nebo důkladná dezinfekce dopravní prostředků přetrvají delší dobu,“ doplnil Blažek.

Liberecký kraj redukoval dopravu z důvodu zavírání škol a omezení provozu továren a firem, kam jezdili lidé za prací. Jednalo se o omezení na železnici o zhruba 15 %, v autobusové dopravě pak o 20 procent spojů. Společně s Policií ČR kraj také rozhodl o umístění zákazových značek na vybraná parkoviště na turisticky hojně navštěvovaných místech. To vyvolalo velkou vlnu negativních reakcí jak od veřejnosti, tak lokálních politiků.

„Chtěli jsme tím zejména předejít shlukování osob ve větší míře, než povolovalo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. V současné době již mohou lidé na těchto místech parkovat bez problému,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Obnova dopravy bude postupná. Vlaky by se měly vrátit k původním jízdním řádům hned po skončení nouzového stavu. Propad tržeb v krajské dopravě je z důvodu koronavirové krize odhadován na 36 milionů korun.