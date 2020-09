Začátek týdne přinesl kromě vzrůstajícího počtu nakažených koronavirem také vyšší počet lidí, kteří se chtěli nechat otestovat. Před Stacionárním odběrovým místem Krajské nemocnice Liberec (KNL) se tak v pondělí 14. září vytvořila desítky metrů dlouhá fronta, ve které museli lidé čekat i několik hodin. K dlouhému čekání se ještě přidalo slunečné počasí, které posílilo frustraci zájemců o testování. Nemocnice upraví systém.

Lidé před odběrovým centrem v Liberci. | Foto: Deník / Petr Vodseďálek

„Bylo to příšerný. Vedro a ve frontě 4 hodiny. Fronty nikdy nečekám. Radši danou věc nepotřebuji. Tady jsem bohužel musela. Jeden člověk na odběry takového množství lidí? Kdo tomuhle velí? Kdo za tohle zodpovídá? Ve frontě před námi byla maminka s malým dítětem nebo pán, co mu bylo evidentně blbě. Nemám k tomu co dodat. Strašný,“ podělila se o svou zkušenost Mirka Zahradníková.