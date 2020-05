Vedení Krkonošského národního parku upozornilo před nadcházejícím víkendem turisty, že stále není možné překračovat hranice s Polském a to ani na turistických stezkách.

Vedení Krkonošského národního parku (KRNAP) upozornilo před nadcházejícím víkendem turisty, že stále není možné překračovat hranice s Polském a to ani na turistických stezkách. | Foto: Pavla Marešová

„Návštěvníci Krkonoš se ptají mnohokrát denně, zda je možné jít na Sněžku od Luční boudy. To znamená jít po Cestě česko-polského přátelství od Špindlerovky ke Sněžce, kolem Vysokého kola, apod. Odpověď je zatím stále stejná: Není to možné. Polské hranice jsou stále zavřené, úplně aktuální rozhodnutí polské vlády je, že to platí minimálně do 12. června,“ vysvětlilo vedení KRNAPu a dodalo,že bez problémů by mělo být možné vstupovat na pohraniční trasy, které hranici nepřekračují, ale jdou přímo po ní. Tedy například na Cestu česko-polského přátelství mezi Pomezními Boudami a Sněžkou nebo na zelenou značku po Grzbietu Lasockém z Pomezních Bud na Rýchory.