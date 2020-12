Někteří taxikáři novinku odmítli používat.

Bolt vstoupil na trh v Liberci a Jablonci. Lidé uvidí předem, kolik za cestu zaplatí. | Foto: archiv dopravce

Po Praze a dalších velkých městech v České republice začala mezinárodní přepravní aplikace Bolt fungovat i v Liberci a Jablonci nad Nisou. Nový dopravce slibuje nižší ceny a vyšší komfort pro cestující. Novinkou, kterou Bolt do měst na severu přináší, je to, že potenciální zákazník uvidí finální cenu za odvoz ještě před nástupem do auta. Poptávka po podobných službách roste, protože jízda taxíkem je po půlnoci jediná možnost, jak se v Liberci dopravit z jednoho místa na druhé. Noční spoje město zrušilo kvůli úspoře.