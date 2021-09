První lásky a zklamání odehrávající se na chmelové brigádě nabídl jeden z prvních českých filmových muzikálů Starci na chmelu. Vyzkoušet si ruční česání chmele v 21. století mohli zájemci během prvního školního dne na naučné zemědělské stezce, která patří ke Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant.

Místní sklizeň chmele se zde koná od roku 2018, kdy v areálu zemědělské stezky vyrostla chmelnice školy. Zatímco v předchozích letech probíhala poslední srpnový týden, letos ji naplánovali na 1. září. „Rozhodli jsme se pozvat zákonné zástupce a rodiče studentů prvních ročníků, aby se mohli zapojit. Naším cílem je budovat s nimi dobrý vztah hned v úvodu. A rodiče budou mít následně možnost na třídních schůzkách zakoupit školní pivo, na kterém se oni sami podíleli,“ sdělil ředitel školy Miroslav Kudrna. Ten nedávno bodoval v anketě Ředitel roku v kategorii středních škol. Jeho slova potvrdila jedna z účastnic 4. ročníku Chmelobraní, jejíž dcera nastoupila do prvního ročníku. „Je to hezké přivítání rodičů a nových studentů. Líbí se nám to,“ řekla Zuzana Buriánková.

Škola navázala spolupráci s místním Zámeckým pivovarem, kam poputovaly šišky chmelu z odrůdy poloraný žatecký červeňák . Česači zvládli šištice otrhat z rostlin během hodiny a půl. „Při chmelovaru vytvoří právě ony v pivech hořkost, chuť a aroma. Tím, že se pivo vaří z čerstvého chmele, je jeho chuť rozmanitější a pivo je tak specifické a výjimečné. Už teď se těším, až ho společně ochutnáme,“ netajil nadšení místostarosta Frýdlantu a vystudovaný agronom Dan Ramzer.

Z letošního česání chmele vzniknou rovnou tři druhy piv. K frýdlantskému Hospodáři 12° a polotmavému ležáku Čeledín 11° se nově přidá frýdlantský Kočí. „Původně jsme zamýšleli, že to bude nealkoholické pivo, ale protože vzniká mimo hlavní sezónu, kdy poptávka po nealku klesá, bude nakonec alkoholický. Jeho stupňovitost bude od 14°do 18°,“ upřesnil Kudrna. Ruku k dílu přiložila i studentka druhého ročníku Jana Kirpalová, kterou to už od mala táhlo k přírodě a zvířatům. „Řekla jsem si, proč to nezkusit. Baví mě to a praxí se toho naučíte nejvíc,“ podotkla mladá slečna.

Obsypána hrozny je i školní vinice. Během září proběhne její sklizeň v režii studentů z oborů Zemědělec-Farmář a Agropodnikání. Následně poputují hrozny na Školní statek Mělník, kde je zpracují a vznikne Frýdlantské cuvée, které bude k dostání letos v prosinci. Na podzim plánují také výsadbu ovocného sadu díky projektu Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Vysadí sto jabloní v prostorách zemědělské stezky. „Kdo ví, třeba za pár let bude možnost zakoupit si i školní mošt,“ dodal Jaroslav Palarec z frýdlantské školy.

Střední škola uspěla i na Krajských dožínkách, které proběhly minulou sobotu. Získala ocenění Výrobek roku Libereckého kraje 2021 v kategorii masné výrobky za učňovské vepřové maso. Před dvěma lety se současný ředitel školy rozhodl více propagovat školní výrobky a zapojovat se do soutěží, což přineslo své ovoce. Učňovské housky získaly titul Regionální potravina Libereckého kraje, školní marmelády z ovocného sadu zaujaly porotu Kunratické Jamparády. Z výukových pozemků prodávají školní brambory, pšenici či oves. „Na praxi si zkrátka nehrajeme, my ji skutečně děláme. To je motto, kterým se řídím,“ zdůraznil na závěr Miroslav Kudrna.