Na Perštýně vyroste čtvrť za miliardu. Projekt má zelenou

Liberec – Liberečtí zastupitelé jednohlasně odsouhlasili změnu územního plánu, bez které by „díra na Perštýně“ dál hyzdila centrum města.

Ulice Na Perštýně. Foto: Vizualizace Liberecký investiční fond (LIF)

Změna v připravovaném územním plánu byl nutný krok, bez něhož by projekt na Perštýně nemohl pokračovat. „Předtím tam byl zanesený obchodní dům, teď je tam zakotvená také administrativní budova, datové centrum i bytová výstavba,“ vysvětlil městský zastupitel a manažer společnosti Liberecký investiční fond (LIF) Jiří Šolc. „Žádné obstrukce jsem při hlasování nečekal. Nikdo přece nechce díru uprostřed města,“ dodal.

JDEME DOPŘEDU

Podle nejoptimističtějšího výhledu by se mohlo začít stavět už za dva za tři roky. „Zatím na té cestě, po které kráčíme, jdeme stále dopředu,“ poznamenal Šolc. „V současnosti pracujeme na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, což je u takhle velké stavby složité,“ pokračoval.

MODERNÍ ČTVRŤ

Podle projektu LIF by se měla zanedbaná proluka na Perštýně proměnit za pár let na moderní městskou čtvrť, která svým obyvatelům poskytne veškeré zázemí. Studie počítá nejen s výstavbou technologického centra, ale také by zde mělo vyrůst několik set bytů, školka, městský park s vodními prvky, vyhlídková terasa s restaurací, čtyři kurty pro beachvolejbal, dětské hřiště a domov pro seniory. „Docílili jsme toho, že zastavěnost bude u nadzemních budov jen 26 % a zbytek bude zeleň a veřejné plochy. Naproti současnému Annahofu, tedy v dolní části by mělo vzniknout i velké náměstí, ze kterého se potáhne dál nahoru pěší zóna,“ popsal architekt Petr Šikola. Nová čtvrť by měla vyřešit také problém s parkováním a dopravou v dolním centru města. Odhad, kolik bude výstavba stát, je zatím 1,2 miliardy.