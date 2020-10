Obce a města na Tanvaldsku se na turismus chtějí zaměřovat i do budoucna. „Nápad vznikl někdy před pěti lety. Trvalo nám to, ale už brzy bude přece jen hotovo,“ sdělil starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek, který na kontrolní den přizval starosty obcí a měst Mikroregionu Tanvaldsko.

Tanvaldská vyhlídka stála 3,3 milionu korun, z čehož 1,7 milionu tvoří dotace ministerstva pro místní rozvoj, zbytek doplatilo město. Nad skalním vrcholem kopce se tyčí futuristická stavba ve tvaru vejce, podle představitelů města a architektů ve tvaru obráceného bobu. Tvar má připomínat zaniklou část bobové a sáňkařské dráhy, která v 50. letech minulého století začínala nedaleko vrcholu.

Sami autoři ze studia Mjölk architekti, kteří tvar navrhli, dali rozhledně název Špička. Dílem proto, že tvar jde mírně do špičky, dílem proto, že stojí na Špičáku. Za slunečných dnů bude zářit do dálky, protože povrch plošiny je tvořen z leštěného kovu. „Je to taková malá věcička, o které jsme věděli, že musí být výrazná. Jedni lidé nám nadávají, druzí jsou nadšení. O vyhlídce se mluví a to je jen dobře,“ sdělil architekt Jan Mach, který vyhlídku navrhl. Vyhlídka Špička se společně s brzy dokončenými vyhlídkami v Rokytnici nad Jizerou stane součástí cyklu pěti rozhleden a vyhlídek.

„Vyhlídky jsme realizovali za posledních deset let. Podobná lákadla v rámci turismu fungují, což víme podle už dokončených projektů,“ doplnil Mach. Stavba na Špičáku vyvolala celou řadu kontroverzí. „Tohle místo bylo hezčí bez velké lžíce,“ shrnula za všechny nespokojené Klára Koubková.

Naopak jiní futuristickou architekturu uprostřed přírody chválí. „Je to moc hezké a v tak zapadlém koutě, kam je potřeba přilákat lidi, to chápu,“ popsal třeba Jablonečan Petr Klápště. Vyhlídka se nerodila lehce. „Stavba to byla složitá kvůli terénu i celkové dispozici. Nakonec se ale vše povedlo ke spokojenosti nás, architektů i stavařů,“ pochválil vedoucí odboru rozvoje tanvaldské radnice Jiří Onderka.

Bude i naučná stezka

Tím ale snahy Tanvaldu o přilákání turistů do města a na okolní kopce ani zdaleka nekončí. Nedaleko pod vrcholem stojí nevyužívaná tenisová hřiště, město zde plánuje výstavbu parkoviště.

Kolem bývalé bobové dráhy navíc v příštím roce vyroste naučná stezka, kterou navrhli také Mjölk architekti. „Je to další projekt v rámci turistického ruchu, který chceme v nejbližší době dotáhnout do konce. Jak já říkám, když je nápad a smysluplný projekt, peníze se musí vždycky sehnat. Lidé zaparkují, na vrchol dojdou po naučné stezce s několika zastaveními a vyhlídka na ně bude čekat jako taková třešnička na dortu,“ nastínil starosta Vladimír Vyhnálek.

Jen kousek vedle, v Albrechticích, roste také nová vyhlídka. Má tradičnější vzhled a i zde obec čeká, že přiláká turisty nejen v zimě na sjezdovky. „Už se také blížíme k závěru stavby,“ potvrdil starosta horské obce Jaroslav Zeman. Vyhlídka bude stát necelých šest a půl milionu korun, dotace činí skoro 200 tisíc eur, tedy něco nad pět milionů korun.