„Toto ohnisko nemá žádnou návaznost na nákazu, která se šířila v minulosti v průmyslové zóně v Liberci. V současné době probíhá další testování. Mezi nakaženými jsou opět zahraniční pracovníci, kteří ale nebydlí na jedné ubytovně, ale v několika bytech,“ vysvětlil Valenta a dodal, že probíhá i testování v dotčené firmě a lidé jsou postupně posíláni do karantény. O kterou firmu konkrétně jde, nechtěl upřesnit.

Podle hejtmana Martina Půty je situaci v Libereckém kraji klidná. „Krajská hygienická stanice zvládá testovat a trasovat kontakty. Nehrozí nám nekontrolovatelné komunitní šíření koronaviru, a proto nebudeme zavádět žádná další plošná opatření. Pro roušky ve veřejné dopravě zatím není důvod,“ prohlásil hejtman. „Chci ale vyzvat lidi, kteří mají obavy o své zdraví, aby zvážili na základě vlastního rozhodnutí, zdali budou roušky nosit dobrovolně sami kvůli sobě. Nemyslím si ale, že je tady důvod, abychom je zaváděli plošně,“ dodal Půta.

Aktuálně platí v Libereckém kraji povinnost nosit roušky ve všech zdravotnických zařízeních včetně lékáren a ve vybraných zařízeních sociální péče.

Menší ohniska jsou i na Jablonecku

Několik menších ohnisek, které se objevily minulý týden na Jablonecku, je už podle Valenty pod kontrolou. „Můžeme říct, že díky testování a zavedení plošného opatření ve zdravotních zařízeních došlo ke zklidnění situace na Jablonecku. Nyní očekáváme další pozitivní případy, o kterých už ale víme z předchozího šetření,“ vysvětlil ředitel KHS, který ve středu jednal s ministrem zdravotnictví Vojtěchem a premiérem Babišem o zavádění tzv. semaforu do praxe.

„Liberecký kraj je v bílé nebo šedé barvě. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet v následujících dnech,“ uvedl Valenta. Semafor s daty o situaci v jednotlivých regionech bude zveřejněn v pondělí 3. srpna ve 12 hodin. Podle hejtmana jde o racionální opatření vlády. Zároveň ale řekl, že krajské hygienické stanice jsou personálně oslabené. To potvrdil i Valenta.

„V roce 2006 a 2010 jsme přišli asi o 50 procent kapacit, ale až teď pociťujeme dopady těchto opatření. Naši lidé tak pracují už několik měsíců 24 hodin denně sedm dní v týdnu,“ upozornil Valenta. Aktuálně se dokončují výběrová řízení na další 4 pracovní pozice, které by měly s agendou KHS pomoci. V současné době má krajská hygiena v Liberci 98 zaměstnanců, z toho je 14 lidí na ekonomickém a správním úseku a přes 80 z nich je na odborných pozicích.

„Při trasování pozitivních lidí se často setkáváme s tím, že mají i 80 nebo 200 kontaktů. Máme případy, že jde třeba o zdravotnického pracovníka nebo jsou to mladí lidé na sportovním soustředění, kde je několik stovek lidí. Nejsou to ale jenom telefonáty, ale dobrým ukazatelem, kolik máme práce, je i počet lidí, kterým byla nařízena karanténa. Od začátku epidemie bylo v Libereckém kraji dáno do karantény na 20 tisíc lidí,“ popsal Valenta.

Podle něj by bylo potřeba, aby se více lidí zapojilo do poskytování informací v systémech erouska.cz nebo projektu mapy.cz, které pomáhají s trasováním a vyhledáváním kontaktů. „Dokud se nezapojí většina populace, tak ty informace pro nás nemají takový význam, který by mohly mít. Důvody pro to jsou celkem jasné. Lidé mají strach z velkého bratra nebo se bojí, že se někdo dozví něco, co by neměl,“ dodal ředitel KHS Vladimír Valenta.