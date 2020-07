„Krátce po půl páté odpoledne si všimla nezletilá dívka bezvládného těla nezletilého chlapce, které plavalo na vodní hladině a společně se svými kamarádkami tohoto chlapce v bezvědomí vytáhla na břeh. Vše naznačuje tomu, že se před tím za dosud nevyjasněných okolností v koupališti topil,“ informovala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Na místě byla chlapci poskytnuta první pomoc, jeho zdravotní stav byl ale velmi vážný a vyžádal si letecký transport do Fakultní nemocnice v Motole. „Zde chlapec navzdory maximálnímu úsilí lékařů o záchranu jeho života včera zemřel,“ dodala Baláková.

Zdroj: město Český DubTragickou událost nyní prověřuje služba kriminální policie a vyšetřování libereckého územního odboru pro přečin usmrcení z nedbalosti. Hoch podle informací policie navštívil v pondělí odpoledne koupaliště v Českém Dubu jako účastník letního tábora společně s dalšími dětmi a s táborovým dozorem.

Provozovatelem koupaliště je město Český Dub. Koupání je na vlastní nebezpečí a při vstupu na koupaliště se neplatí vstupné. „Jsme jedni z mála v republice, kdo nevybírá za využívání koupaliště vstupné. Když jsme si to propočítávali, zjistili jsme, že pokud bychom chtěli za vstup peníze, museli bychom tam mít plavčíka a to by se už nevyplatilo. Koupaliště využívají především místní obyvatelé. My se staráme o vodní plochu, sekáme trávu a zajištujeme, aby se tam dalo koupat,“ řekl Deníku starosta Českého Dubu Jiří Miler.