Na Kabelkovém bazaru můžete s kabelkou vydražit i vstupenky na vánočního Šporcla

Liberec – Přesně za týden pořádá Liberecký deník v OC Forum v Liberci už 4. Kabelkový bazar. Na svatého Martina i s ochutnávkou vín.

Kabelkový bazar už vydělal 100 tisíc korun. Penze jdou právě na projekty Obědy pro děti.Foto: Deník / Švecová Jana

Za pouhou stovku můžete pořídit luxusní kabelku nebo čtyři školní obědy. Nebo si připlatit a věnovat na konto Obědů pro děti větší částku v dražbě. Ta bude i letos ozdobou Kabelkového bazaru. Dražit se letos bude například kabelka od módní návrhářky Beaty Rajské nebo autorské večerní kabelky se vstupenkami na vánoční koncert Pavla Šporcla v Liberci či podzimní koncert Vojty Dyka

POMOHOU TAKÉ HERCI

Stejně jako loni bude dražba v rukou osvědčeného licitátora, herce DFXŠ Martina Polácha. Role módní poradkyně se i letos ujme herečka Jana Hejret Vojtková. „Už se moc těším, zvlášť, když znám osudy některých dětí, kterým peníze získané dražbou i prodejem pomohou,“ říká herečka.

Výtěžek poputuje opět na konto projektu Obědy pro děti, který na základě žádostí ředitelů škol přidělí peníze nejpotřebnějším školákům „Peníze jdou přímo do školních jídelen, takže nemohou být zneužity,“ připomíná Jana Skopová, manažerka projektu. Spolupráce s fondem zaručuje i to, že všechny vybrané peníze půjdou výlučně pro děti z Libereckého kraje. Podle metodičky Krajského úřadu v Liberci, Evy Martinkové, bohužel stále přibývá dětí, které žijí pod hranicí chudoby. Nejčastěji to bývá v rodinách, kde je pouze jeden živitel a od partnera nedostává pravidelné výživné. Na minimum dokáže srazit příjem i nenadálá nemoc. Loni tak Kabelkový bazar přispěl třeba rodině, která se vzpamatovávala z onkologické léčby malého syna. Letos budeme zase vybírat pro maminku dvou malých školáků, kterou z práce také vyřadila zhoubná nemoc.

KABELKY A VÍNO

Kabelky se budou prodávat od 25 korun, tedy za částku v ceně jednoho školního oběda, na který však nedosáhnou stovky dětí v kraji. Nejen v základních, ale i mateřských školách. Podpořit je můžete koupí kabelek, kterých se i letos podařilo nasbírat stovky. Všech tvarů, velikostí i barev. Letos navíc vyšel termín bazaru na svatého Martina, takže ho můžete spojit s ochutnávkou mladých vín v nedaleké vinotéce. Bazar se koná od 9 do 14 hodin. Dražba začne v 10.00.