Teď se podle vládního plánu rozvolňování blýská na lepší časy. Muzeum by se mohlo otevřít už na začátku května a návštěvníci by si tak konečně mohli prohlédnout stálé expozice i nové výstavy, které jsou v muzeu aktuálně nainstalovány. Severočeské muzeum nicméně už teď nabízí ochutnávku z výstavy „Liberec kontra Reichenberg“, která přibližuje vývoj architektury ve městě.

„V rámci doprovodného programu výstavy jsme začali natáčet videa na témata, která se už nemohla vejít do výstavy v muzeu. Chceme skrze videa ukázat kontext a souvislosti s minulostí města. Plánovali jsme to už od začátku, ale pandemie koronaviru, která donutila zavřít muzea a galerie, náš plán jenom urychlila,“ přiblížil aktivity muzea kurátor výstavy Luděk Lukuvka. Podle něj jde o pomyslný výkop muzejního plánu věnovat se kontinuálně architektuře a urbanismu Liberce.

„Zhruba každý druhý rok bychom chtěli uspořádat výstavu na jedno téma věnující se místní architektuře. Nepůjde pouze o minulost, ale také budeme reagovat na to, co se děje teď,“ vysvětlil Lukuvka. Dodal, že se tak budou věnovat třeba budování liberecké náplavky, nové zástavbě na místě bývalé Textilany nebo právě probíhající přestavby areálu bývalé tiskárny v centru města. Fyzická výstava v přízemí muzea představuje exponáty muzea a nikdy neviděné architektonické modely z 60. let. K vidění jsou také zápůjčky z Národní galerie nebo Národního technického muzea.

Videa pak představují historické fotky, stavební plány nebo vizualizace budoucí podoby budov. Každý díl doplňuje komentář odborníka na danou problematiku. „Spolupracujeme s architekty, pracovníky Národního památkového ústavu, urbanisty nebo pracovníky Kanceláře architekta města,“ uvedl kurátor.

Seriál Liberec kontra Reichenberg: Nejstarší obytný dům

Zdroj: Youtube

Aktuálně muzeum zveřejňuje nové video každý týden ve čtvrtek. To vyžaduje velký elán a hodně práce i pro vedoucí oddělení služeb Severočeského muzea Annu Baldovou, která stojí za jejich produkcí. „Od mládí ráda fotím, ale tohle byla úplně nová zkušenost. Všechno se učím za pochodu, ať jde o natáčení obrazu, zvuku nebo postprodukci,“ řekla Deníku Baldová, která návody a rady hledá třeba na kanálu Youtube. Tam mohou návštěvníci vidět i výsledná videa z produkce muzea. „Videa jsou k vidění také na našem facebookovém profilu. Ohlasy jsou zatím pozitivní a doufáme, že se dostanou k co největšímu počtu lidí,“ dodala Baldová.

Osvěta pro veřejnost

Cílem nové aktivity muzea je představit lidem zajímavá architektonická díla, která třeba míjí každý den, ale nic o nich nevědí. „Liberec je vrstevnatý a architektonicky hodně bohatý. Jednotlivé vrstvy spolu ale dost často nekomunikují. My jako muzeum jsme si vzali za úkol tyto vrstvy propojit a ukázat jejich souvislosti. Zároveň bychom chtěli být účastníkem diskuze o současné a budoucí architektonické podobě Liberce,“ nastínil Luděk Lukuvka.

Na youtube kanálu mohou zájemci zatím zhlédnout video představující nejstarší obytný dům v Liberci, zjistit podrobnosti o postmoderních stavbách ve městě nebo se podívat na to, jak se promění areál bývalé tiskárny. V příštím týdnu se pak seznámí s architektem Jakobem Schmeissnerem.