„Zájem lidí nás určitě překvapil, protože veřejnost stále nevyužívá kulturní instituce jako v době před covidem. O to více si ceníme toho, že nové expozice o přírodě Jizerských hor, regionálních dějinách Liberce nebo o uměleckých řemeslech Evropy navštívilo do konce minulého roku 28 899 osob, což je za osm měsíců muzejní rekord,“ uvedl ředitel muzea Jiří Křížek. Dodal, že díky risku s dobrovolným vstupným muzeum utržilo kolem 750 tisíc korun.

„Plánovali jsme přitom příjmy ze vstupného okolo 300 až 350 tisíc korun. Ukázalo se, že když necháme lidi, aby si sami zvolili, kolik zaplatí, vybereme víc, než kdybychom trvali na jednotném vstupném,“ vysvětlil Křížek. Zpočátku se prý mělo jednat o vstřícné gesto k veřejnosti na pár týdnů, aby vstupné nebylo pro nikoho, kdo chce vidět zrekonstruované muzeum, finanční bariérou.

Jenže pokus se ujal a muzeum se dohodlo s Libereckým krajem, který je jeho zřizovatelem, na prodloužení dobrovolného vstupného až do konce dubna 2022. „Budeme tím mít uzavřený celý rok, a tedy i obrázek o vývoji dobrovolného vstupného. Naší hlavní motivací k dobrovolnému vstupnému je, abychom lidi přivedli ke kultuře, k historii, a umožnili to i těm, kteří každý výdaj pocítí v rodinném rozpočtu. Společnost je pod velkým tlakem, jako celek ztrácí kultivovanost. Právě kultura je jedním z prostředků, který může alespoň malým dílem pomoci tuto situaci postupně měnit,“ řekla náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Podle ní tímto krokem ale rozhodně nechtějí říct, že se jedná o něco, co je zadarmo. „Do rekonstrukce muzea byly investovány velké veřejné peníze a je třeba, aby si to lidé uvědomili. Věřím, a zatím se nám to potvrzuje, že lidé úsilí muzejníků a kraje ocení právě dobrovolným vstupným,“ doplnila Vinklátová. Modernizace vnitřních prostor a expozic muzea stály více než 143 milionů korun.

Během roku 2021 muzeum vybralo na dobrovolném vstupném přes půl milionu korun, dalších 250 tisíc vydělalo na doprovodných programech, komentovaných prohlídkách a prodeji vstupenek na muzejní věž. Rekordní byla i tržba na recepci za muzejní publikace a zboží ve výši 160 tisíc korun. V nově upraveném vstupním vestibulu, kterým projde každý návštěvník muzea, navíc vznikl prodejní prostor pro regionální umělce a výrobce produktového designu. „Do budoucna chceme dál rozšiřovat naši nabídku, třeba u pronájmů nebo vytvořením kavárny, abychom zkvalitnili naše služby, a aby financování muzea stálo na více zdrojích,“ řekl ředitel muzea Křížek. Zároveň dodal, že návštěvníci se mají na co těšit i v letošním roce.

Severočeské muzeum v Liberci.Zdroj: LK

„Chceme, aby se k nám lidé vraceli, a ne aby přišli jen jednou. K opakované návštěvě budou mít dobré důvody. Z Nového Boru se k nám přesune výstava výsledků XIV. International Glass Symposium 2021, která zapadá do naší role uměleckoprůmyslového muzea. Stejně tak ale plníme funkci regionální instituce, takže jsem rád, že u nás proběhne výstava fotografa Petra Šimra, který za celý život neměl pořádnou výstavu. Jeho fotky jsou přitom jedinečnou výpovědí o životě v Liberci,“ pozval návštěvníky Křížek. Během roku budou moci zájemci navštívit také výstavu o ztracené ponorce Reichenberg a koncem roku se opět v muzeu představí moderní produktový design spojený s Vánocemi.