Kolejiště se rozhodl spolku darovat syn Jonathan po smrti jeho rodičů. Právě jeho otec si přál, aby jejich dílo skončilo v městě pod Ještědem. Členové spolku si pro něj zajeli, dostali instruktáž, jak o něj pečovat a ovládat ho a převezli model do Liberce. Sestavili ho ve svém zázemí, které se nachází v prostorách Technického muzea Liberec. „Vnímám to jako něco úžasného, že jsme dokázali zaujmout cizince. Technické provedení je velice detailní a je vidět, že si naše vozidla museli důkladně nastudovat i prostřednictvím fotografií, výkresů a dokumentace na našem webu. Modelově jsou věrné své předloze,“ řekl Deníku předseda Boveraclubu Tomáš Krebs.

Tvůrci modelu se inspirovali kolejišti u nás

Modulové kolejiště je složené ze tří částí a jeho tvůrci se volně inspirovali českým prostředím, tvoří ho město, vozovna a překladiště a vesnice. Pozornému oku tak neunikne například Dům knihy, potraviny, hostinec U Zastávky, pekařství V. Blažek či obchod s oděvy. Z větší části kolejiště reprezentuje úzkorozchodný tramvajový provoz metrového rozchodu. Liberecké tramvaje zastupují motorový vůz „Bovera“ č. 78 z roku 1929 a 6MT č. 117 z roku 1953. Po kolejišti se prohání i pražské tramvaje a jedna brněnská.

Samotné skládání proběhlo jednoduše, během hodiny bylo hotovo. „Rádi bychom kolejiště dlouhodobě zapůjčili Severočeskému muzeu v Liberci. Nemáme tady temperované prostředí a v zimě jsou tu teploty i pod nulou. Vlhkost kolísá, takže máme strach, že by to kolejišti neprospělo. Pokusíme se k tomu vymyslet jednoduché ovládání, aby si to návštěvníci mohli pouštět,“ nastínil plány Krebs.

Letos v březnu navíc získal Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou na rok historickou soupravu z Prahy. Tvoří ji motorový vůz z roku 1915 vyrobený firmou Ringhoffer a vlečný vůz od stejné firmy z roku 1930. Tramvaj si užili místní i turisté, protože během letních prázdnin se zájemci mohli svézt každou prázdninovou sobotu. Jízdy organizoval Boveraclub za podpory Libereckého kraje.

Mohlo by vás zajímat: Liberecké náměstí v obležení! Uniformované složky přijely i s technikou a koňmi