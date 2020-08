Událost se stala na konci června. Pracovníci z Generálního ředitelství cel kontrolovali posádku vozu, která mířila do České republiky z Polska. Ve voze našli 126 kartonů cigaret a téměř 30 kilo tabáku.

Cigarety, kouření - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Řidič vozu s celníky od začátku spolupracoval. Veškeré cigarety i tabák, kterým chybělo označení tabákovou nálepkou Ministerstva financí ČR, policisté zabavili a budou zlikvidovány. Pokud by byly produkty uvedeny do oběhu vznikla by státu škoda na neodvedené spotřební dani ve výši téměř 150 tisíc korun.