"Pozornost policejní hlídky vzbudila skutečnost, že autu nesvítilo jedno zadní světlo. Jakmile se za muže rozjeli, ten sešlápl plyn a snažil se policistům ujet," řekl tiskový mluvčí policie Vojtěch Robovský. Když muž projížděl ostrou zatáčkou, dostal smyk a přelétl přes obrubník.

Následně narazil do brány areálu místní firmy. Brána se po nárazu rozlétla a jedno z jejich křídel narazilo do zaparkovaného vozu v areálu. Jízda řidiče pak skončila za několik metrů, během kterých poškodil ještě další zaparkované vozy. Celkem svým jednáním poškodil sedm vozů. Muže zastavil až náraz do reklamního banneru.

"Řidič se pokusil před policejní hlídkou utéct, ale policisté ho zadrželi hned v počátku útěku a mladý muž skončil v poutech," doplnil Robovský a dodal, že muž usedl za volant, ačkoliv měl odebraný řidičský průkaz. Orientační dechová zkouška ukázala přítomnost 1,5 promile alkoholu v dechu. Test na drogy pak poukázal na kokain. Předběžná výše škody přesáhla 900 tisíc korun. Muži hrozí pobyt ve vězení v délce od šesti měsíců do tří let.