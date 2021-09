Podle policie to ale nebyl jediný prohřešek 28letého prodejce. Svačiny totiž vozil autem, ačkoliv neměl řidičský průkaz. Přivolaní policisté také odhalili, že je muž pod vlivem drog. Ten tak nyní čelí podezření z trestného činu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.