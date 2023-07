/FOTO, VIDEO/ Už osm let rozdává David Stárek Liberečanům pozitivní energii prostřednictvím chlazené pochoutky, kterou ocení nejen mlsné jazýčky.

Zmrzlinářství Leda v Liberci. | Video: Jiří Louda

Pistáciové cremino s bílou čokoládou, vanilka s karamelem, jogurt s fíky či slaný karamel. Liberecké zmrzlinářství Leda dokáže tradičním způsobem vykouzlit zmrzliny desítek různých kombinací a chutí. Jedno mají společné, a to nejkvalitnější suroviny použité při výrobě. Základ tvoří čerstvé mléko ze železnobrodské farmy Tompeli a dále žloutky z čerstvých vajec.

Ovoce se snaží získávat od regionálních producentů, pokud to jde. „Inspiroval jsem se u svých známých, ke kterým jsem jezdil jako dítě. Dvaadvacet let připravovali zmrzlinu klasickým řemeslným způsobem z čerstvých surovin,“ zavzpomínal David Stárek, který před tím dlouhou dobu působil ve stavebnictví.

Ke zlomu došlo v létě roku 2015, kdy na okraji centra Liberce poprvé otevřelo Zmrzlinářství Leda v rodinném domě na Sokolovském náměstí. Začínali v extrémně skromném prostředí a postupně zázemí upravovali a vybavovali. Za vyladěním receptur stojí Stárkova manželka Lenka.

Za zmrzlinu, konkrétně jahodovou, ostružinovou a slaný karamel, získali ocenění Regionální potravina Libereckého kraje, které vnímají jako symbol kvality pro zákazníky. „Pomohlo nám to především v tom, že jsme zaznamenali nárůst počtu nových zákazníků, kteří hledají kvalitní suroviny,“ řekl Stárek.

Leda má každý den na výběr deset druhů zmrzliny. V horkých dnech frčí u zákazníků sorbety, které obsahují minimálně třicetiprocentní podíl ovocné složky. Jelikož v nich nesmí být tuk, jedná se o čistě veganskou zmrzlinu. „Aktuálně je populární mučenková díky svěží tropické chuti a jahodová. Oblibě se těší i kombinace zmrzliny a krému, které jsou většinou smetanové,“ svěřil se zmrzlinář.

Přestože sám nemá vyloženě vztah k vanilkové příchuti, bez ní by to nešlo. Stále se najde hodně zákazníků, kteří na její chuť nedají dopustit. Pokud dojde, snaží se jim nabídnout jinou variantu. „Někteří jsou sice konzervativní, ale málokdy se stane, že by odešli bez kornoutku,“ dodal s tím, že zákaznice si oblíbily kombinaci čokolády a chilli.

Sezona jim začíná už v březnu a otevřeno mají až do 22. prosince s tím, že konec hlavní sezony bývá na začátku září. Z hlediska počasí nejsou paradoxně ideální tropická vedra, ale teplota v rozmezí 25 až 28 stupňů Celsia. Ti, kdo upřednostňují pohár, si mohou vychutnat chlazenou pochoutku uvnitř zmrzlinářství či na terásce naproti výdejnímu okénku.

Jak sám Stárek přiznal, začátky nebyly úplně lehké a trvalo až pět let, než se podařilo vybudovat stálou značku a pravidelní zákazníci ho poznali. Ti ho pak podrželi jak v době epidemie koronaviru, tak i začátkem března, kdy musel zvednout ceny zmrzliny ve dvou rovinách. Jedna reagovala na zdražování surovin a druhá na cenovou hladinu celorepublikové poptávky. „Trochu jsem se obával, když jsme začátkem sezony otvírali, jaký dopad bude mít současná situace, ale zmrzlinu si lidé kupují pro radost. Navíc si stále držíme solidní velikost kopečku, který nezmenšujeme,“ zdůraznil.

Navzdory všemu ale rozhodně nelituje, že podnik založil, vytrval a nakonec se stal oblíbeným libereckým zmrzlinářem. „Nesmím se úspěchem natolik unést, abych to začal flinkat nebo zpychl. Když se chováte k druhým slušně, tak se vám to vrátí,“ uzavřel David Stárek.

Kde si dát dobrou zmrzlinu?



Zmrzlinářství Leda (nám. Sokolovské 310, Liberec)

Kolik stojí kopeček: 35 Kč

Proč ji doporučujeme: Chutná a osvěžující zmrzlina z nejkvalitnějších surovin.



Libertá (Moskevská 658, Liberec)

Kolik stojí kopeček: 35 Kč

Proč ji doporučujeme: Krémová a lahodná zmrzlina z nejlepších surovin, aby uspokojila každého milovníka sladkostí.



Togelato café (Skálova 69, Turnov)

Kolik stojí porce: 48 Kč

Proč ji doporučujeme: Řemeslná zmrzlina podle receptů italských mistrů.



Crepepe - sladké bistro (1. máje 97, Liberec)

Kolik stojí kopeček: 35 Kč

Proč ji doporučujeme: Zákazník má na výběr mezi kopečkovou a točenou zmrzlinou.



Pizza a jadranská zmrzlina (nám. Dr. E. Beneše 1/9, Liberec)

Kolik stojí porce: malá 35 korun, velká 45 korun

Proč ji doporučujeme: Točená jadranská zmrzlina v centru města