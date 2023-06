Svá slova tak mířili na zástupkyni ředitelky pro předškolní výchovu a vzdělávání Moniku Strnádkovou. Ta se nakonec rozhodla ukončit své působení v mateřince dohodou k 31. srpnu a dočerpá v letních měsících dovolenou. „Děkujeme zastupitelstvu za promptní řešení týkající se změny vedení školky, ale zároveň postrádáme v odpovědi zastupitelstva pohled k našim dětem. Jsou zvyklé na paní učitelky, které v zoufalé situace podaly výpovědi a sázely na to, že vytvoří tlak na obec a vedení školy,“ řekla autorka otevřeného dopisu.

Otevřený dopis. Rodiče dětí ze školky v Mníšku žádají o změnu jejího vedení

Ředitelka Základní a Mateřské školy Mníšek Věra Rosenbergová přiznala, že za dobu jejího dvaatřicetiletého vedení se mateřinka rozpadla třikrát, a pokaždé za tím stály špatné vztahy na pracovišti. Sama přiznala, že obdržení výpovědí čtyř zaměstnankyň pro ni bylo překvapením, protože za celou dobu nebyly žádné připomínky. Odkázala i na dubnovou evaluaci.

Zastupitelstvo v Mníšku se neobešlo bez emocí

„Jsem v situaci, kdy by od září měla školka opět fungovat a už probíhají pohovory s potenciálními zájemkyněmi. Některým jsem už práci přislíbila, jelikož jsem dosud neobdržela žádné odstoupení od výpovědi,“ podotkla s tím, že aktuálně je vypsáno i výběrové řízení na vedoucí školky, které je otevřené do konce června. Nová zástupkyně ředitelky školy pro předškolní výchovu a vzdělávání by měla nastoupit od 1. srpna. „Paní Strnádková se rozhodla odstoupit, protože už nedokázala snášet tlaky. Už se nevrátí,“ dodala.