Krátce před devátou večerní projížděl řidič motorky po silnici D10 ve směru od Prahy na Turnov, kde míjel policejní hlídku. Policistům připadalo zvláštní, že se v tuto dobu a za nevlídného počasí někdo prohání na motorce a proto se za ním rozjeli, aby ho zkontrolovali. "Na výstražné modré světlo doplněné nápisem STOP POLICIE a zvukové znamení zareagoval zvýšením rychlosti a předjetím několika vozidel. Potom si najel na středovou dělicí čáru a bránil policistům v tom, aby ho mohli předjet a zastavit," uvedla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

Policisté zadrželi motocyklistu po dvacetikilometrové honičce

Zdroj: Youtube

Poté se v blízkosti odbočky na Liberec snažil hlídku zmást a najel k odbočovacímu pruhu. Z toho se ale vrátil zpátky a pokračoval na Turnov. To samé zopakoval u odbočky na Železný Brod a Malou Skálu. "V blízkosti radarů za sjezdem na Železný Brod najel opět na střed vozovky, po přejetí mostu se držel v pravém jízdním pruhu a sjel prudkou zatáčkou ke kruhovému objezdu ve směru do centra Turnova. Tento kruhový objezd v Sobotecké ulici projel v protisměru a dostal se do smyku, který vyrovnal, a pak dál pokračoval protisměrem na Podháj. Za obcí Podháj se snažil odbočit na lesní cestu, manévr nezvládl a motorku položil. Vzápětí ho policisté zadrželi a přiložili mu na ruce pouta," vylíčila závěr honičky Baláková.

Jedná se o 47letého muže ze Středočeského kraje, který se vyhýbal nástupu po věznice, kam ho poslal Obvodní soud pro Prahu 1 za opakované jízdy v zákazu řízení. Do vězení měl jít na šest měsíců. Nastoupit tam měl 2. ledna letošního roku. Jeho dechová zkouška vyšla negativně, ale policisté ho podezřívali z toho, že je pod vlivem omamných látek. Test na drogy ovšem odmítl, aniž by k tomu uvedl nějaký seriózní důvod. Policisté ho převezli na služebnu do Turnova, kde ho kolegové z obvodního oddělení vyslechli a zahájili s ním úkony trestního řízení.

Noc ze čtvrtka na pátek muž strávil ve věznici, kam ho po nezbytných úkonech policisté eskortovali. Není jistě bez zajímavosti, že mu zákaz řízení uložily tři soudy po sobě, a to Okresní soud v Táboře a Obvodní soudy Praha Východ a Praha 8. Poslední zákaz mu končí až v roce 2027. Nyní muži hrozí, že se jeho původní šestiměsíční pobyt ve vězení protáhne až na dva roky, přesně taková trestní sazba mu nově hrozí za jeho čtvrteční jízdu a za to, že se vězení vyhýbal.