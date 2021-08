Autíčka doplnila asfaltovou závodní dráhu s dopravními značkami, kterou nechalo město Frýdlant na zahradě školky loni vybudovat. „Už když jsem dráhu po dokončení viděl, mě napadlo, že by bylo super k ní pořídit motokáry, protože má šmrnc závodního okruhu. Je škoda na takové dráze jezdit jen na odrážedlech, a tak jsem svůj nápad na zakoupení závodních aut řekl místním podnikatelům, kterým se tak zalíbil, že se ho rozhodli sami zrealizovat,“ řekl starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Role koordinátora nákupu se ujal Zbyněk Šafránek z firmy FDLnet.CZ. Každou motokáru pořídila jedna frýdlantská firma. „Všechny jsou značky Mercedes, barvu jsme ale řešili individuálně. Motokáry jsou určené dětem od tří do sedmi let, mají posuvnou sedačku a volant lze nastavit do dvou poloh. Užijí si je proto menší i větší děti,“ podotkl Šafránek s tím, že jedna motokára přišla podnikatele v závislosti na barvě na 3 a půl až 4 a půl tisíce korun. Volant je také multifunkční, hraje písničky, či se jeho prostřednictvím dá troubit. Motokáry jsou pak opatřené ruční brzdou a bezpečnostním pásem a nechybí ani závodní čísla.