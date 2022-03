Kvůli bourání začne v pondělí 4. dubna nepřetržitá výluka na železniční trati Liberec - Harrachov - Szklarska Poręba Górna, která bude probíhat v úseku Liberec - Vesec u Liberce, a to ve dnech od 4. dubna od 7:20 hodin do 10. dubna do 18:00 hodin. Následně ve dnech 11. až 24. dubna 2022 budou ve stejném úseku vždy od 7:20 hodin do 18:00 hodin probíhat denní výluky.