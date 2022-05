Druhý most je už kompletně zdemolovaný a stavebníci zde momentálně uklízí suť. „Zároveň nyní zahájíme přípravy na přeložce teplovodu a založení budoucí opěrné stěny,“ doplnila aktuální informaci Dana Zikešová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Omezení v dopravě, které rekonstrukce vyžaduji, zůstávají neměnné. Veškerá doprava je svedena do jednoho jízdního pásu ve směru na Turnov. Stavební práce by měly být hotové do říjnu 2023. Celková hodnota obou rekonstrukcí činí 377 milionů korun.