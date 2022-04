Totéž platí i v případě sanitky, která k nim také nemůže a už se stalo, že záchranáři museli k pacientovi s lehátkem po svých. Obdobné je to i s popeláři, ani ti se k jejich domům nedostanou, a tak místní vozí popelnice se smetím za popeláři a ne, jako jinde, že si popeláři jezdí vysypat popelnice k domům. A co je příčinou? Právě oba dva zmíněné mosty.

„Kousek před školou stojí obloukový most s nosností 3,7 tuny a o kus dál vede přes koleje most s nosností 3,5 tuny. A u obou je samozřejmě problém, že přes ně nemohou projíždět těžká auta, třeba sanita váží sedm tun, popeláři taky nemohou mosty přejet a totéž platí o hasičské cisterně. Nemůže přes ně třeba ani náklaďák s uhlím, a tak ho chlapi nosí v rukách. Je to otřesné,“ popisuje situaci starostka Sychrova Jaroslava Kvapilová.

Dalo by se namítnout, že se přece mohou mosty postavit nové nebo opravit, aby tyto komplikace zmizely a Radostín se dostal ze své nechtěné pasti. Ale není to tak jednoduché. Kamenný most přes Mohelku by stačilo rozšířit, ale obec naráží na odpor památkářů, protože patří do ochranné zóny zámky Sychrov. „Stačilo by ho jen rozšířit, ale prý to není možné. Nakonec nám nezbyde nic jiného než vykoupit pozemky a postavit vedle nějaký nový,“ obává se starostka.

Nicméně na druhé straně cesty, u mostu přes koleje, se přece jen blíží změna. Na podzim začne vytoužená oprava mostu. „Máme za sebou tři roky práce a příprav. Oslovili jsme několik firem, aby nám nakreslily projekt, a nakonec se dohodli s firmou Valbek, které jsem vděčná za jejich přístup a ochotu. Nakreslili nám tři varianty, protože tím, že jde o most přes železnici, musela nový most schválit i Správa železnic a ta naštěstí jednu variantu odsouhlasila,“ řekla Kvapilová.

Zdroj: DeníkMísto nynějšího mostu železné konstrukce s dřevěným povrchem bude nový most zasypaným tunelem, bude širší a s lepšími nájezdy, obec také vykoupila kousek pozemku v sousedství, zmizí díky tomu i navazující prudká zatáčka a bude mírnější.

„Na stavbu se nám podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 19,5 milionu korun a zbývajících zhruba 5 milionů doplníme z rozpočtu obce. Původně se mělo začít se stavbou v květnu, ale kvůli výluce na trati někde jinde se musel začátek odsunout až na říjen, a tak se část prací stihne do zimy a dokončí se příští rok. Vše je připraveno a vysoutěžena i firma Eurovia, která stavbu provede,“ raduje se z úspěchu starostka Sychrova.

„Párkrát jsem tam tudy jela a je to o strach i s osobákem, natož s velkým autem. Most si opravu fakt zaslouží,“ okomentovala paní Jiřina, která do Radostína jezdí za přítelkyní.

Pro obec velikosti Sychrova je každý takový projekt obrovským zásahem do rozpočtu obce. „Na to, jak jsme malá obec, máme ve vlastnictví strašně moc mostů a hodně z nich dožívá. K tomu máme 16 kilometrů místních komunikací, a tak stále jen opravujeme a opravujeme, a to nám doslova sežere velkou část rozpočtu,“ povzdechla si starostka.

Na obzoru je další dosluhující most, rovněž přes koleje, a to v Sedlejovicích. V roce 2019 sychrovští opravovali pro změnu další most přes Mohelku za 4 miliony korun a museli si na to vzít úvěr, u kterého ještě nyní zbývá doplatit jeden a půl milionu. „Od začátku je to špatně, ale co naděláme, můžeme se akorát zlobit, že to bylo špatně vymyšleno a mosty nám zůstaly,“ dodává Kvapilová.