Za symbolickou jednu korunu získalo město Most historickou tramvaj typu T2 od ústeckého dopravního podniku. Vůz, který sloužil také v Liberci, přepravili na podvalníku do Mostu, kde jej čeká renovace.

Historickou tramvaj přepravili do Mostu na podvalníku. | Foto: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova

"Tramvaj je v podobě, v jaké jezdila po modernizaci v dopravním podniku v Liberci, ale my ji chceme dát do historické podoby, to znamená s jedním čelním světlem a s historickým interiérem," přiblížil dopravně technický náměstek Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Vladimír Šefr.

Na renovaci budou pracovat zaměstnanci mosteckého dopravního podniku, kteří mají dostatečné znalosti, zkušenosti a potřebné vybavení. Přesto může rozsáhlá renovace zabrat několik let. V Mostě pak bude tramvaj k vidění při mimořádném provozu. "Bude jezdit při speciálních příležitostech, bude možné si ji pronajmout a pevně doufáme, že ji budeme běžně vystavovat na dnech otevřených dveří dopravního podniku," uvedl ředitel mosteckého a litvínovského dopravního podniku Daniel Dunovský.

Na přepravu tramvaje do Mostu se díval také Jiří Benedikt. Na tomto typu vozu se v Mostě před více než čtyřiceti lety zaučoval jako nováček. "Je to krásný zážitek. Doufám, že ji dají hezky dohromady a ještě budu mít možnost se s ní svézt," svěřil se dlouholetý zaměstnanec mosteckého dopravního podniku.

V ústeckém dopravním podniku tramvaj několik let stála bez využití, ve městě jezdí pouze autobusy a trolejbusy. V podniku aktivitu mosteckého dopravce vítají. "Máme velkou radost, že se podaří tuto tramvaj zachránit a že jsme se s mosteckým dopravním podnikem dohodli na jejím prodeji za symbolickou jednu korunu," sdělila ředitelka Dopravního podniku města Ústí nad Labem Simona Mohacsi.