Expozici tvoří dvě části, z nichž jedna se nachází v interiéru ve formě voskových plátů evokujících množení buněk. V exteriéru se expanze života odehrává prostřednictvím rozpínání organických betonových objektů mimo vymezený prostor. A právě zde čekalo na provozovatele galerie i mladou umělkyni nemilé překvapení v podobě poškození instalace.

„Tento případ patří k těm ojedinělým svou agresivitou. Část aktuální výstavy prezentované v exteriéru je vytvořena z betonu a byla do zdi ukotvena železnou armaturou a stavebním lepidlem, dotyčný tedy musel vyvinout značnou sílu, aby fragment instalace vytrhl ze zdi, i s kusem omítky,“ řekl Deníku zakladatel liberecké galerie a fotograf Roman Dobeš.

Jak sám přiznal, nejednalo se o první podobný případ. To, že je umění vystavováno v tomto netradičním prostředí, doprovází problémy a případně i škody na uměleckých instalacích. S tím se musí vyrovnat také vystavující autoři, kteří jsou na tento fakt vždy upozorněni. Aktuálně se v galerii zabývají úvahami, kdo mohl být onen dotyčný a zda se dokonce nejedná o útok na samotnou galerii anebo konkrétní osobu. „Jedinou skutečně poškozenou je zde ale autorka Sára Skoczková, která do výstavy vložila velké úsilí a kus práce na míru pro naší galerii, potažmo pro Liberec a jeho obyvatele,“ zdůraznil Dobeš.

„Nedovedu si představit, jaký musí být život v takovém šílenství, jehož fyzickým projevem je takové jednání. A pokud se shodneme, že z detailu se skládá celek, je opravdu smutné domýšlet, v jakém stavu je celá společnost,“ zamyslel se zakladatel Moon Gallery.

Mohla by pomoci kamera

Momentálně zvažuje další postup, možností je i trestní oznámení na neznámého pachatele. „Bohužel policie je ale v těchto případech spíš neúspěšná. Pravděpodobně to budeme řešit umístěním bezpečnostní kamery,“ dodal.

Samotná umělkyně se toho, že k této situaci dojde, obávala. Poničený objekt plánuje slepit a umístit zpět na své místo. „Mně se možnosti, které nabízí Moon Gallery, moc líbí. Přijde mi to jako fajn příležitost oživit prostředí v ulicích a tvořit do veřejného prostoru,“ svěřila se Sára Skoczková.

Vandalismus naopak velmi překvapil kurátora výstavy Martina Grosmana. „Autorka si dala záležet, vložila do díla spoustu energie a vynaložila velké úsilí. O to víc bych čekal, že to budou lidé respektovat,“ doplnil.

Podle Dobeše se provozováním galerie a vystavováním umění rozhodně nechtějí nad nikým povyšovat. Chtějí přinášet umění bez rozdílu a našli způsob, jak to udělat, aby lidé do žádné galerie nemuseli chodit, pokud se tam necítí dobře. „Nabízíme ho všem, stejně jako načepujeme dobré pivo každému, kdo si slušně objedná. A pokud agresivita pramení z nevědomosti, je snadné ji potlačit vědomostí. Jestliže se jedná o cílený a promyšlený útok, je to úplně jiná záležitost,“ uzavřel Dobeš.

Moon Gallery vznikla na konci roku 2017 s cílem prezentovat umění netradičním způsobem a představit ho mimo jiné i publiku, které primárně za uměním nepřichází. Dále se snaží iniciovat potenciál nečekaných setkání a propojení. Proto je také jeden výstavní formát umístěn venku na fasádě budovy, kde umění vstupuje do veřejného prostoru, a druhý je uvnitř Stereo Cafe, kde dochází ke konfrontaci s prostorem baru a jeho návštěvníky. Název galerie odkazuje k režimu vystavování, vernisáž probíhá vždy v den úplňku, nyní jednou za dva měsíce, a současně se tak napojuje na cyklus Měsíce, který na člověka působí, někdy i značnou silou.