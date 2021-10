V květnu proběhlo v divadle Cameri v Tel Avivu čtení první verze textu v angličtině a přenášelo se pomocí videokonferenčního hovoru do Česka, aby mohli režisér a dramaturg získat první dojmy. Od té doby se hodně upravovalo, škrtalo a přepisovalo a 24. srpna 2020 se inscenace začala v Liberci zkoušet.

"Hadar Galron dorazila na první týden zkoušení, což bylo kvůli koronavirové pandemii velmi složité a musíme poděkovat Izraelské ambasádě a českému ministru kultury panu Zaorálkovi za osobní intervenci, která tuto návštěvu umožnila," řekla za liberecké divadlo Michaela Pompová.

Celosvětově uznávanou izraelskou dramatičku Hadar Galron mohou diváci znát zejména díky její hře Mikve, která se uváděla v několika českých divadlech. I díky tomu si Galron vybudovala vřelý vztah k České republice.

"Našla zde mnoho přátel, několikrát zde vystupovala se svým monodramatem Pískej, je to totiž rovněž skvělá herečka. Díky osobním kontaktům s režisérem Petrem Svojtkou a dramaturgem Jiřím Janků, a zásluhou dobré spolupráce s Izraelským dramatickým institutem a Izraelskou ambasádou v Praze vznikl před třemi lety „šílený“ nápad, že by Hadar Galron napsala zcela novou hru, která by se odehrávala v českém prostředí. Tuto ideu podpořilo i vedení našeho divadla, a tak začal vznikat text psaný přímo pro soubor Divadla F. X. Šaldy s dějem, který se odehrává v Liberci," vysvětlila Michaela Pompová Z DFXŠ.

Přípravy začaly před dvěma lety. Autorka pod Pompové tehdy několikrát navštívila Českou republiku. "Dělala to tak, že když letěla na premiéru své hry do USA nebo do Skotska, vždy letěla přes Prahu a na pár dní se zde zdržela. Snažila se zmapovat současné problémy v české židovské komunitě, ale i pohled nevěřících Čechů na židovské etnikum. Hovořila s představiteli Židovské obce, s evangelickými faráři, historiky a mnoha dalšími zajímavými lidmi a zajímala se zejména o téma hledání identity v dnešním složitém světě. Natočila si stovky hodin rozhovorů a pomalu začala skládat příběh nové hry. Nechtěla přímo zpracovávat téma holocaustu, ale spíše to, jak se události spojené s válkou promítají do druhé a třetí generace Židů žijících v Česku," pospala průběh vzniku Pompová.

Postupem času tak vznikla hra nahlížející na běžnou českou rodinu, která je najednou konfrontována se svými židovskými kořeny. Podle divadla jde o silné drama, které diváky nechá nahlédnout do fungování současné židovské komunity, ale rovněž se dívá na nás, na Čechy, poněkud jinýma očima, než jsme zvyklí. Poprvé budou moci hru shlédnout diváci v pátek 15. října od 19 hodin v Šaldově divadle v Liberci.