/FOTO, VIDEO/ Obyvatelé seniorského Centra RoSa v městě pod Ještědem a jejich hosté uspořádali ve čtvrtek 10. srpna první módní přehlídku s názvem „Vítejte v džungli“. Patrony prvního ročníku byli herci a partneři Eva Hrušková a Jan Přeučil.

Senioři z liberecké RoSy uspořádali módní přehlídku. | Video: Jiří Louda

Role modelů a modelek se zhostilo přibližně dvacet seniorů a seniorek. Nejstarším modelem se stal liberecký malíř Jiří Sklenička Zderazský, který příští rok oslaví devadesátiny. „Já a manekýn? Je mi skoro 90 mám vystouplý žaludek a hruď, hubená lýtka a v prstech protézu, nedovedu jít správně po chodníku natož po molu,“ glosoval s vtipem svoji účast před akcí liberecký rodák.

Kromě módní přehlídky nechyběla ani tombola, kde mohli návštěvníci vyhrát například poukázky do Aquaparku Babylon nebo restaurace Nakraji. „Módní přehlídky pravidelně pořádáme již několik let v pražské RoSe a patří mezi nejoblíbenější akce roku. Scházejí se při ní celé rodiny, baví se obyvatelé i návštěvníci, kteří přicházejí. A to je na tom vlastně to nejlepší, naplňuje se myšlenka propojení generací, a i děti a příbuzní seniorů vidí, jak jsou jejich rodiče či prarodiče spokojení,“ řekla zakladatelka Rezidence a Centra RoSa Anna Ježková.

Křehká krása. Českou bižuterii obdivovala v Jablonci i první dáma Eva Pavlová

Patrony prvního ročníku byli herci a partneři Eva Hrušková a Jan Přeučil. Čestným hostem přehlídky se stala liberecká zpěvačka Marie Rezlerová. „Líbí se mi, když jsou lidé hezky upravení. Člověk se hned cítí lépe, zdá se svěžejší a zdravější,“ svěřil se herec Jan Přeučil.

„Spolu se v módě pouštíme do větších dobrodružství. Myslím, že mám dobré oko, takže Honzíkovi sestavuji mnohem odvážnější kombinace, se kterými je pak spokojený. I takový malinkatý detail jako je kapesníček v kapsičce u saka, hraje významnou roli. Může outfit pozvednout nebo potopit,“ dodala jeho partnerka.