Kraj chce zvýšit podíl naočkovaných v oblastech, kde vakcinace zaostává.

Více než polovina všech obyvatel Libereckého kraje starších 12 let je očkovaných některou z vakcín proti onemocnění covid 19. Stále jsou ale v kraji oblasti, kde se proočkovanost k průměru ani zdaleka nepřibližuje. Většinou jde o takzvané vyloučené lokality ve městech jako je Ralsko na Českolipsku nebo Nové město pod Smrkem a Bulovka na Frýdlantsku. Kraj chce do těchto míst vyslat mobilní očkovací týmy, které budou podávat jednorázovou vakcínu zájemcům bez předchozí registrace. Podmínkou výjezdu je, aby bylo v místě alespoň 20 zájemců. Poprvé mobilní tým vyjede už tento čtvrtek do Ralska.