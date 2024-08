Je to navíc příležitost, jak děti takzvaně přitáhnout k rozhodování, protože to stejně budou v životě potřebovat. To je jeden z úkolů školy, tedy učit děti vědomostem a dovednostem. Učit dovednostem k demokracii a způsobu rozhodování považuji za nejdůležitější pro nás všechny. A nejde jen o mobily, ale i o další věci, třeba navrhnout lepší prostředí ve školách,“ zdůraznil liberecký náměstek.

„Neumím to nazvat ničím jiným než kravinou, je to z mého pohledu přes čáru. Podobný krok přece nemůže nic vyřešit, jen zvýší napětí mezi dětmi, případně jejich rodiči a školou. Škola nemůže být nepřítel, stačí, že je bohužel občas nuda. Mobily jsou součástí života našich dětí, politici ze Vsetína jsou o generaci či dvě starší, jejich pohled je jiný,“ řekl Deníku Ivan Langr s tím, že je lepší stanovit regulační pravidla, která budou vyhovovat oběma stranám. „V některých našich školách třeba platí zákaz používat mobily v průběhu vyučování, tedy musí být vypnuté, ale nikdo je dětem neodebírá,“ doplnil.

Náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr si nemyslí, že by podobné rozhodnutí mělo padnout autoritativně jako politické z úrovně města. Podle něj je to čistě věc jednotlivých škol, jejich autonomie a nedovede si představit, že by liberecké základní školy zřizované městem k něčemu podobnému přistoupily.

O zákazu mobilních telefonů neuvažovali ani v Českém Dubu. V místní škole se touto problematikou intenzivně zabývá ředitel a pedagogové, přičemž užívání mobilního telefonu se řídí podle platného školního řádu. Během výuky musí mít žáci mobilní telefon vypnutý (zcela, nejen zvonění) nebo jiný elektronický přístroj a uložený ve školní tašce, osobně za něj zodpovídají a v případě jeho ztráty škola škodu nehradí. Jejich použití v průběhu vyučování je podmíněno souhlasem pedagoga.

„S tímto zněním se zřizovatel ZŠ Český Dub plně ztotožňuje, řeší potřebný klid při vyučování vypnutím mobilu nebo možnost použití pouze se souhlasem pedagoga. Zároveň si nemyslím, že úplný zákaz je dobrý směr, bude obtížně vymahatelný u žáků, kteří jej nebudou respektovat. Můžou i nastat situace, kdy absence mobilu může být v nějaké krizové situaci problematická,“ zamyslel se českodubský starosta Jiří Miler.

Ani v Hejnicích o striktním zákazu mobilů neuvažují

Stejného názoru je i starosta Hejnic Jaroslav Demčák, podle něj by o této problematice mělo rozhodnout vedení školy a nikoliv zřizovatelé. Sám se domnívá, že nějaká pravidla platit musí, ale bude to hodně těžké pro obě strany. „Chápu část rodičů, kteří musí mít neustálý dohled nad svými dětmi a s tímto souhlasit nebudou, naprosto chápu druhou část spektra, tedy učitele a školu, že s tím vznikají velké problémy a některá negativa. Stačí se podívat na to, co se ve školách v těchto souvislostech řeší. Ale jak říkám, pravidla nejsou striktním zákazem a jde vždy o to, jestli se budou dodržovat, aby nemusely nastat ty zákazy,“ podotkl hejnický starosta.

I ředitelé základních škol v regionu nevnímají vsetínské nařízení jako šťastný krok. Jan Coufal ze Základní školy Vrchlického v Liberci poukázal na to, že by chápal, kdyby rozhodnutí zřizovatele předcházela široká diskuse všech účastníků, tedy ředitelů, rodičů, odborníků, a podle výsledku by město vydalo nezávazné doporučení pro ředitele škol. Předpokládá, že takové doporučení vzešlé z diskusí, by ředitelé velice rádi respektovali. Ulehčilo by jim to ostatně práci a rozhodování.

„Na naší škole jsme od pololetí školního roku povolili využívání telefonů o velké přestávce. Nyní ale řešíme znovuzavedení zákazu používání po celou dobu pobytu ve škole, alespoň pro první stupeň. Malí prvňáčci, druháčci bloumají kolem školy s mobilem v ruce, naráží do sebe s mobilem v ruce na schodištích. Socializace, komunikace, hraní si se vytrácí,“ nastínil situaci s tím, že používání mobilu mají upraveno ve školním řádu.

„Během vyučovacích hodin ale mobily často používáme k výuce, odebrat tedy dětem mobily na celý den by bylo kontraproduktivní. Využívání moderních technologií, kterých je mobil plný, přece patří k základním kompetencím školáka,“ podotkl Coufal a poukázal na to, že ve škole funguje žákovský parlament. „Chceme, aby se žáci zapojovali do směřování školy. Školní řád byl vytvořen v součinnosti s rodiči i školním parlamentem, včetně povolení mobilů o velké přestávce. Nyní budeme s parlamentem řešit, jak s mobily dál,“ dodal.

To, že úplný zákaz není vhodnou cestou, si myslí i ředitelka liberecké ZŠ 5. května Iveta Rejnartová. Poukázala na to, že doba se neustále vyvíjí a digitální technologie se stávají nedílnou součástí našich životů. Žáci vyrůstají v prostředí, kde mají k mobilním telefonům snadný přístup a často je využívají nejen ke komunikaci, ale také k učení a získávání informací. Úplný zákaz by je podle ní mohl odtrhnout od reality a připravit o cenné dovednosti, jako je zodpovědné využívání technologií. „Místo zákazu bychom se měli zaměřit na edukaci a stanovení jasných pravidel. Žáci by měli být seznámeni s riziky spojenými s používáním mobilních telefonů ve škole a naučeni, jak s nimi zacházet zodpovědně. Důležitá je také spolupráce s rodiči, kteří by měli být zapojeni do vytváření pravidel pro používání mobilních telefonů doma. Domnívám se, že zákazy nejsou dlouhodobým řešením. Naopak, mohou vést k ještě většímu zájmu žáků o zakázané věci a znesnadnit práci pedagogům,“ popsala svůj postoj k této problematice.

Otázka používání mobilních telefonů na této liberecké škole je řešena komplexně a je zakotvena v našem školním řádu. Základním principem je, že mobilní telefony by neměly rušit výukový proces a mohou být použity pouze se svolením učitele, a to například při práci na projektech nebo při řešení určitých úkolů. V případě porušení pravidel hrozí disciplinární opatření. „Věříme, že náš přístup je vyvážený a umožňuje žákům využívat výhody moderních technologií při současném respektování potřeb výuky. Pravidelně vyhodnocujeme efektivitu našich opatření a jsme otevřeni zpětné vazbě ze strany žáků, rodičů i pedagogů. Zajímavostí je i fakt, že sami rodiče si úplné uvolnění možnosti používání mobilních telefonů ve škole nepřejí,“ informovala Iveta Rejnartová.

Názory rodičů na zákaz mobilů se různí

Deník oslovil i několik rodičů a ptal se, jaký je jejich přístup k používání mobilů ve škole. Matka desetileté dcery Gabriela z Doks je názoru, že se dítě během školy bez mobilu v klidu obejde. Mobil potřebuje až po škole, když jde na kroužek, aby se ohlásilo.

„Moje děti telefony do školy sice nosí, ale mají je celou dobu vypnuté. Mají je jen pro případ, kdyby se něco dělo. Takže by nám striktní zákaz úplně nevadil, během vyučování by je rozhodně mít neměly,“ zdůraznila Jana V. z Liberce.

Ředitel Křesťanské základní školy a mateřské školy J. A. Komenského v Liberci Jakub Pabián vnímá zákaz telefonů jako legitimní věc, záleží na každé škole a jejím vedení, jak se k této poměrně třaskavé problematice postaví. Oceňuje, že ředitelé v Čechách mají možnost svobodně se rozhodnout. „I zkušenosti za zahraničí jasně dokazují, že se jedná o správný směr fungování na základních školách. Děti jsou více soustředěné, socializují se, o přestávkách tráví čas více společně. Na 1. stupni ještě stále i při hraní her, nacvičovaní scének a podobně, nebo využívají sportovní možnosti na škole. Jsou také uchráněni různých pokusů o zneužití mobilních zařízení ve smyslu natáčení videí spolužáků či učitelů a mají menší motivaci následovat své vrstevníky v nejrůznějších nebezpečných a zdravý vývoj ohrožujících výzvách, se kterými se seznamují na sociálních sítích,“ sdělil Pabián s tím, že trend bezmezného povolování mobilních telefonů ve škole se už vyčerpal a i západní školství už pochopilo, že se musí něco změnit. „Proto školy přistupují ke změnám školních řádů, které nyní působí nepopulárně, ale jsou pro zdravý vývoj dětí zásadní,“ dovysvětlil.

Na jeho škole mají školním řádem používání elektronických zařízení také zakázáno, děti si tato zařízení včetně mobilů nechávají ve skříňkách. Mají s tím veskrze pozitivní zkušenosti. „Je třeba dodat, že i drtivá většina rodičů toto rozhodnutí kvituje a pro mnohé je i právě toto důvodem, proč své děti dávají k nám. Děti mají klid na vzdělávání, mají menší potřebu si poměřovat, kdo má lepší zařízení a jakých výsledků dosáhly ve hrách či sledovanosti na sociálních sítích a zůstávají tak déle dětmi, což je pro nás jeden z klíčových cílů. Udržet děti dětmi, dokud to je možné,“ doplnil Jakub Pabián.

