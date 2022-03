Mníšek, pod který spadá i tzv. Amerika, kde jsou nové moderní domy nebo Fojtka s půvabnou stejnojmennou přehradou, a v jehož okolí jsou Jizerskohorské bučiny zapsané do UNESCO, je skutečně vyhledávanou adresou. „Už ale máme téměř plno, žádné nové parcely k prodeji nejsou. Myslím, že už máme obyvatel tak akorát, abychom zůstali malá a příjemná obec,“ říká starosta Roman Slezák. Obec tak především sází na zlepšování služeb a městečka, tak aby bylo místním co nejpříjemnější. A ti si rozhodně nestěžují.

„Moc se mi tady líbí, stále se u nás něco děje a už není obec ani k poznání. Je to tady krásné,“ říká Krista Kořínková, která žije v Mníšku od narození. Nadšená je i její přítelkyně Vlasta Chloubová: „Všechno máme hezké, hřbitov je teď opravený a je moc krásný. Všechno tady máme, proto se sem každý žene. Na nové parcely se lidé ptají neustále i nás.“

Otázka pro starostu Mníšku: Jaké drobné památky jste v poslední době vylepšili?

Mníšek byl v posledních dvou letech velmi úspěšný v získávání evropských i státních dotací, a tak se podařilo postavit například nový pavilon mateřské školky pro 24 dětí. „Navýšili jsme tak kapacitu školky, nyní je pro 120 dětí. Zároveň se podařilo zrekonstruovat půdní prostory v základní škole a vybudovat dvě učebny, jazykovou a IT učebnu. Obě jsou velmi moderně vybavené, děti se například mohou učit v jakýchsi hnízdech, se sluchátky na uších, učitel může sledovat, co děti dělají na počítačích a unikátní je učebna i v tom, že lze počítače sklopit do stolu a hned psát,“ popisuje místostarostka Hana Čepičková. Na škole současně zrekonstruovali půdu, která původně měla jedno okno a nyní jich má 58, pokryta je novou střechou a až vzhůru jezdí výtah, který je jediným skleněným výtahem v Mníšku.

Zdroj: Deník„Druhá etapa rekonstrukce půdy se chystá a vznikne díky ní učebna chemie a přírodopisu. Nyní se projektuje a obec chce opět žádat o dotaci,“ podotkl starosta Slezák. Škola i školka praskají ve švech a mají naplněno. Ve školce, jejíž rekonstrukce stála 18 milionů, je nyní 110 dětí a do školy, kde přestavba přišla na 17 milionů škola, chodí 230 dětí.

S vylepšováním života v obci souvisí i další úspěšně dokončené projekty. „Provedli jsme rekonstrukci čistírny odpadních vod, která je vybudovaná nejmodernější membránovou technologií, a tak lze přečištěnou vodu dál využít,“ vysvětluje Čepičková. V Mníšku s ní zalévají, čistí obecní chodníky nebo silnice a školáci vodu využívají k zalévání své bio zahrádky. Zvýšila se i kapacita čističky, a tak je možné napojit další domy. Díky čističce, na níž Mníšek získal dotaci ze Státního fondu životního prostředí, se odkanalizovává centrální část obce.

Kruhový objezd u Mníšku se konečně rozsvítí. Téměř po deseti letech

Mníšek také pro svoji polohu dlouho neměl své přirozené centrum. I to se podařilo změnit. Před dvěma lety tady vybudovali centrální park, kde je wifi, elektronabíječka pro kola, knihobudka, pítko a oddechová zóna. Park leží kousek od obecního úřadu, poblíž zdravotního střediska a lidé se zde skutečně setkávají.

„Na to naváže druhý velký projekt, který nyní připravujeme. Zahrne rekonstrukci veškerého veřejného prostranství v celé obci. Začne u křižovatky s Oldřichovskou ulicí, povede před obecní úřad, k náplavce k řece Jeřici a pokračovat bude ke zdravotnímu středisku. Nyní je zpracovávána studie,“ vysvětlila místostarostka. Stěžejní částí projektu bude náplavka a otevření řeky. „Jeřice se každý rok vylévá, a tak je to v projektu zohledněno. Pojítkem celého prostranství budou bílé betonové vlny, které se přenesou i k náplavce, vytvoří se tak kaskáda třeba k sezení a zároveň jim ale nebude vadit každoroční potopení při jarním tání nebo vylévání Jeřice. Bude tam celá řada informačních tabulí o v místě žijících živočiších, o Jeřici i povodních a také nebude chybět mobiliář,“ dodala Čepičková.