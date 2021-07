Liberecký kraj se prozatím nerozroste o Mnichovo Hradiště a další obce, které pod něj spadají. Přínos pro lidi by nebyl tak velký, jak město čekalo. Kraj navíc úpravu podmiňuje změnou financování obcí a krajů.

Mnichovo Hradiště zůstane součástí Středočeského kraje. | Foto: archiv KÚ Středočeského kraje

„Byla by to náročná a komplikovaná cesta a výhody pro občany by byly minimální,“ řekl starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman. Zároveň dodal, že možnost připojení k Libereckému kraji pro něj není uzavřené téma, jen to nyní není na stole.