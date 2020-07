Fotografovi Marku Sekáčovi se podařilo vyfotit na Jizerce Mléčnou dráhu. Podle jeho dcery Jitky, která nám fotografie poslala, jde o dobrou inspiraci pro ostatní, jak strávit teplé letní noci.

Mléčná dráha. | Foto: Marek Sekáč

Zdroj: Marek Sekáč"Krajina je na Jizerce nádherná. Táta vždycky vychází kolem jedné ráno a zůstane tam třeba až do čtyř hodin. Je to parádní zážitek a není to jenom o tom, přijet do hor, zaparkovat auto a jít se projít. Strávíte tam i nějaký čas," vysvětlila Jitka Sekáčová. Marek Sekáč má vlastní fotoateliér ve Frýdlantu a kromě fotek na zakázku, se věnuje hlavně focení okolní krajiny.