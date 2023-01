Mladý muž během toho opakovaně ztrácel a nabýval vědomí. Nakonec ho policejní hlídka už při vědomí předala do péče zdravotníků, kteří vzápětí na místo přijeli. Ti ho na místě stabilizovali a převezli do liberecké nemocnice.

„Okolnosti mladíkova pádu prověřovali policisté z Obvodního oddělení v Hrádku nad Nisou, kteří neshledali nic, co by nasvědčovalo tomu, že by na pádu mladíka ze schodů měla jakýkoliv podíl druhá osoba,“ informovala krajská mluvčí policie Dagmar Sochorová.