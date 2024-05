Mládě orlosupa z Liberce bude létat nad horami ve španělské oblasti Maestergo

Další liberecké mládě orlosupa bradatého míří do volné přírody. Tentokrát bude vypuštěno ve španělské horské oblasti Maestergo. Tříměsíční ptáče odcestovalo v neděli 26. května a týden na to bude ve Španělsku vypuštěno do volné přírody.

Čipování mláděte před transportem. | Foto: Foto: Zoo Liberec